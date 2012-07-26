Завтра во Владивостоке финиширует автопробег, посвященный саммиту АТЭС

ВЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Автопробег, приуроченный к саммиту АТЭС, финиширует во Владивостоке в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, что автопробег проводится в рамках официальных мероприятий, посвященных проведению саммита АТЭС-2012, по трансконтинентальному туристическому маршруту «Великий Чайный Путь»: Санкт-Петербург – Москва – Хабаровск – Владивосток. Главной задачей автопробега является информационное продвижение туристического потенциала регионов России.

Прибытие автопутешественников во Владивосток ожидается утром 27 июля. Участники автопробега намерены сделать остановку у ростральной колонны на въезде в город, а также проехать по мосту на остров Русский, который станет конечной точкой автопробега.