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Posted 25 июля 2012, 23:14

Published 25 июля 2012, 23:14

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Завтра во Владивостоке финиширует автопробег, посвященный саммиту АТЭС

25 июля 2012, 23:14
Участники автопробега намерены проехать по мосту на остров Русский, который станет конечной точкой путешествия

ВЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Автопробег, приуроченный к саммиту АТЭС, финиширует во Владивостоке в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, что автопробег проводится в рамках официальных мероприятий, посвященных проведению саммита АТЭС-2012, по трансконтинентальному туристическому маршруту «Великий Чайный Путь»: Санкт-Петербург – Москва – Хабаровск – Владивосток. Главной задачей автопробега является информационное продвижение туристического потенциала регионов России.
Прибытие автопутешественников во Владивосток ожидается утром 27 июля. Участники автопробега намерены сделать остановку у ростральной колонны на въезде в город, а также проехать по мосту на остров Русский, который станет конечной точкой автопробега.

А.А.
Фото с сайта СК «Мост»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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