Зейское море потягается за туристов с Японским

Эти уникальные места у дальневосточников стали пользоваться популярностью примерно 5 лет назад. В прошлом году здесь отдохнули более 4 тысяч человек. Кстати, поваляться на так называемых «золотых песках» приезжают гости не только из Приморья и Якутии, но и из западных регионов страны.