Зейское море потягается за туристов с Японским

Posted 26 июля 2012, 02:10
Published 26 июля 2012, 02:10
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
БЛАГОВЕЩЕНСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На побережье Зейского водохранилища планируют открыть национальный парк с туристической зоной. Уникальные места обследовали биологи.
Старенький теплоход «Ареал» впервые за много лет отправился в морское путешествие. На борту почти 2 десятка амурских и московских биологов. Впереди неделя экспедиции, во время которой специалисты изучат вдоль и поперек прибрежные полосы – те, что белого цвета.
«Это, скорее всего, древние отложения речные, – предполагает старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, научный сотрудник Зейского государственного заповедника Сергей Подольский. – Зея углублялась в свое русло, и они оказались достаточно далеко, а водохранилище поднялось, начался разлив берегов, и вторично эти пески были размыты».
Так называемые «золотые» пески давно будоражат воображение научных сотрудников. Это чудо природы станет главной достопримечательностью национального парка. К его созданию приступят в 2014 году, пока же идет исследовательская работа.
«Участок рекреационный, который будет работать на отдых населению, – поясняет директор Зейского государственного заповедника Сергей Игнатенко. – Будут небольшие базы, будут создаваться условия, будет охраняться. Обследуем эту зону с точки зрения животного и растительного мира».
По другую сторону моря – Саламатовские пески. Их красоту пока могут оценить только владельцы пароходов или, как минимум, моторных лодок. Развивать туризм на Зейском водохранилище биологи намерены именно там и за счет государства.
«Мы будем думать, как организовать отдых так, чтобы был минимальный ущерб для среды, – уточняет заместитель директора московского эколого-просветительского центра «Заповедники» Наталья Буторина. – Чтобы были организованы стоянки с цивильными туалетами, с организованным вывозом мусора, с подвозом дров и так далее».
Белоснежные пляжи с пресной водой – идеальное место для отдыха. Но организованного. Стихийный убивает природу, считают ученые. Тому пример – пески в районе Снежногорска. Почти 10 километров экзотического побережья постепенно превращаются в свалку.
«Я согласен платить за приезд сюда, но чтобы здесь был порядок», – говорит отдыхающий Александр Прядкин.
За порядок на этих землях в ответе местные власти. Глава района разводит руками: найти хозяина «золотого» пляжа не просто. Все претенденты на эту роль разбежались. Дело оказалось весьма затратным.
«Изменилось законодательство, и для того чтобы отдать по конкурсу в аренду кому-либо эту землю, необходимо оформить кадастровый паспорт этого участка, – рассказывает глава Зейского района Андрей Сухомесов. – Стоимость 2 километров береговой линии, как оказалось, – около 2 миллионов рублей».
Районная казна такими средствами тоже не владеет. Надеются на помощь области. В том, что вложенные деньги окупятся сполна, власти не сомневаются. Без всякой рекламы в разгар лета здесь полный аншлаг. Отдыхающие уверяют, здесь ничуть не хуже, чем на побережье Японского моря.
«Меньше насекомых, комаров меньше, влажность меньше, песок более теплый, – считает отдыхающая Ирина Барулина. – Вода тоже очень теплая, и тут рыбалка очень хорошая».
Эти уникальные места у дальневосточников стали пользоваться популярностью примерно 5 лет назад. В прошлом году здесь отдохнули более 4 тысяч человек. Кстати, поваляться на так называемых «золотых песках» приезжают гости не только из Приморья и Якутии, но и из западных регионов страны.