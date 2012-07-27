Авачинскую бухту надо почистить

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 26 июля, состоялось заседание комитета Законодательного собрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности, на котором основным вопросом стала проблема загрязнения Авачинской бухты.

Как отметил заместитель председателя комитета Пётр Карпенко, критическое состояние экологии Авачинской бухты связано с рядом нерешённых проблем, которые требуют огромных финансовых вложений.

Во-первых, это ликвидация из акватории бухты затопленных судов. По оценке специалистов, на дне лежит около 260 тысяч тонн металла. Несмотря на то, что определено место и известны судовладельцы затопленных судов, до сих пор не определена процедура утилизации судов. Во-вторых, воды значительно загрязнены металлоломом в местах дислокации военных частей. В-третьих, серьёзно стоит вопрос очистки бухты от сточных вод и нефтепродуктов, попадающих с судов. Кроме того, необходим постоянный мониторинг акватории для того, чтобы принимать своевременные меры реагирования и целый комплекс мероприятий по улучшению экологического состояния Авачинской бухты.

«Это очень серьезный, комплексный, многоплановый вопрос. Мы обсудили реальное положение дел и изучили способы их решения. Пришли к выводу, что необходимо обратиться к губернатору Камчатского края с тем, чтобы ежеквартально выносить этот вопрос на координационный совет по экологической безопасности при правительстве региона» - пояснил Петр Карпенко.

По его словам, Авачинская бухта имеет общефедеральное значение и вопрос о создании здесь благоприятной экологической обстановки должен решаться на федеральном уровне. Поэтому депутаты предлагают вынести эту тему на обсуждение во время съезда парламентской Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья, который пройдёт в Петропавловске в сентябре. Также в перспективе народные избранники предлагают создать проект федеральной целевой программы, направленной именно на комплексную очистку Авачинской губы. Если инициатива будет принята на уровне федеральных властей, ситуацию удастся кардинально изменить в разы быстрее, считают депутаты, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.