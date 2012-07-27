ГИБДД Приморья берется за ночных гонщиков всерьез

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье в отношении ночных гонщиков за последние полгода составлены 546 административных протоколов, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. К ответственности привлечены 118 любителей ночных гонок.

Наряды дорожно-патрульной службы сейчас максимально приближены к участкам дорог, характеризующихся сложной обстановкой (так называемым «местам концентрации ДТП»).

Для пресечения ночных гонок на улицах Владивостока управлением ГИБДД организованы ежедневные профилактические мероприятия по выявлению транспортных средств, уровень шума которых не соответствует нормативам.