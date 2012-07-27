Камчатских аграриев приглашают в Париж

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатских сельхозпроизводителей приглашают посетить российско-французский агробизнесфорум, который пройдёт с 11 по 14 сентября в Париже. Мероприятие состоится при поддержке министерств сельского хозяйства России и Франции. В состав российской делегации войдут представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации и аграрного бизнеса.

Рабочая программа форума начнётся 11 сентября в Париже. Далее участники форума посетят различные регионы Франции, исходя из интересов представителей различных отраслей АПК. В частности, предусматривается возможность посещения двух крупнейших выставок, проходящих во Франции в сентябре - Международной выставки Планета животноводства в городе Ренн и Европейской выставки по картофелеводству Potato Europe в городе Вилле-Сен-Кристоф.

Основная цель проведения форума - реализация потенциала сотрудничества российских и французских компаний агропромышленного сектора экономики, обмен технологиями, опытом и достижениями в сфере сельского хозяйства, улучшение условий и снятие барьеров для ведения бизнеса, определение возможных направлений дальнейшего сотрудничества, подготовки соответствующих договоренностей.

Основные темы первой сессии:

- интеграционные процессы в условиях вступления России в ВТО;

- мясное скотоводство и производство говядины;

- молочное скотоводство;

- свиноводство и производство свинины;

- картофелеводство;

- оптовые агропродовольственные рынки;

- национальные информационные системы АПК.

К участию в форуме приглашаются представители частного и государственного секторов экономики, отраслевых союзов и ассоциации, общественных организаций отрасли АПК России и Франции.

Организация всех мероприятий форума будет осуществляться при поддержки и во взаимодействии с Ассоциацией французских производителей по сотрудничеству с Россией в области сельского хозяйства и продовольствия (AFRAA), а также с Ассоциацией бретонских предприятий «Bretagne International».