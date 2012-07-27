Камчатских аграриев приглашают в Париж

Posted 26 июля 2012, 23:05
Published 26 июля 2012, 23:05
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатских сельхозпроизводителей приглашают посетить российско-французский агробизнесфорум, который пройдёт с 11 по 14 сентября в Париже. Мероприятие состоится при поддержке министерств сельского хозяйства России и Франции. В состав российской делегации войдут представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации и аграрного бизнеса.
Рабочая программа форума начнётся 11 сентября в Париже. Далее участники форума посетят различные регионы Франции, исходя из интересов представителей различных отраслей АПК. В частности, предусматривается возможность посещения двух крупнейших выставок, проходящих во Франции в сентябре - Международной выставки Планета животноводства в городе Ренн и Европейской выставки по картофелеводству Potato Europe в городе Вилле-Сен-Кристоф.
Основная цель проведения форума - реализация потенциала сотрудничества российских и французских компаний агропромышленного сектора экономики, обмен технологиями, опытом и достижениями в сфере сельского хозяйства, улучшение условий и снятие барьеров для ведения бизнеса, определение возможных направлений дальнейшего сотрудничества, подготовки соответствующих договоренностей.
Основные темы первой сессии:
- интеграционные процессы в условиях вступления России в ВТО;
- мясное скотоводство и производство говядины;
- молочное скотоводство;
- свиноводство и производство свинины;
- картофелеводство;
- оптовые агропродовольственные рынки;
- национальные информационные системы АПК.
К участию в форуме приглашаются представители частного и государственного секторов экономики, отраслевых союзов и ассоциации, общественных организаций отрасли АПК России и Франции.
Организация всех мероприятий форума будет осуществляться при поддержки и во взаимодействии с Ассоциацией французских производителей по сотрудничеству с Россией в области сельского хозяйства и продовольствия (AFRAA), а также с Ассоциацией бретонских предприятий «Bretagne International».
Учитывая благоприятные условия для развития российско-французского сотрудничества в сфере АПК, а также высокую заинтересованность в изучении и заимствовании современных инновационных агропромышленных технологий, министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края предлагает сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчаткт принять участие в российско-французском агробизнесфоруме.
Для получения дополнительной информации и по вопросам участия в форуме обращаться в оргкомитет: тел. 8 (499) 257-64-54, 8 (499), факс: 8 (499) 257 72 95, e-mail: agro.event@bk.ru, web-сайт: www.agro-event.org.
Фото Виктора Гуменюка.