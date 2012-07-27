vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2012, 23:05

Published 26 июля 2012, 23:05

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Камчатских аграриев приглашают в Париж

26 июля 2012, 23:05
В сентябре там пройдёт российско-французский агробизнесфорум

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатских сельхозпроизводителей приглашают посетить российско-французский агробизнесфорум, который пройдёт с 11 по 14 сентября в Париже. Мероприятие состоится при поддержке министерств сельского хозяйства России и Франции. В состав российской делегации войдут представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации и аграрного бизнеса.
Рабочая программа форума начнётся 11 сентября в Париже. Далее участники форума посетят различные регионы Франции, исходя из интересов представителей различных отраслей АПК. В частности, предусматривается возможность посещения двух крупнейших выставок, проходящих во Франции в сентябре - Международной выставки Планета животноводства в городе Ренн и Европейской выставки по картофелеводству Potato Europe в городе Вилле-Сен-Кристоф.
Основная цель проведения форума - реализация потенциала сотрудничества российских и французских компаний агропромышленного сектора экономики, обмен технологиями, опытом и достижениями в сфере сельского хозяйства, улучшение условий и снятие барьеров для ведения бизнеса, определение возможных направлений дальнейшего сотрудничества, подготовки соответствующих договоренностей.
Основные темы первой сессии:
- интеграционные процессы в условиях вступления России в ВТО;
- мясное скотоводство и производство говядины;
- молочное скотоводство;
- свиноводство и производство свинины;
- картофелеводство;
- оптовые агропродовольственные рынки;
- национальные информационные системы АПК.
К участию в форуме приглашаются представители частного и государственного секторов экономики, отраслевых союзов и ассоциации, общественных организаций отрасли АПК России и Франции.
Организация всех мероприятий форума будет осуществляться при поддержки и во взаимодействии с Ассоциацией французских производителей по сотрудничеству с Россией в области сельского хозяйства и продовольствия (AFRAA), а также с Ассоциацией бретонских предприятий «Bretagne International».

Учитывая благоприятные условия для развития российско-французского сотрудничества в сфере АПК, а также высокую заинтересованность в изучении и заимствовании современных инновационных агропромышленных технологий, министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края предлагает сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчаткт принять участие в российско-французском агробизнесфоруме.
Для получения дополнительной информации и по вопросам участия в форуме обращаться в оргкомитет: тел. 8 (499) 257-64-54, 8 (499), факс: 8 (499) 257 72 95, e-mail: agro.event@bk.ru, web-сайт: www.agro-event.org.
Фото Виктора Гуменюка.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика