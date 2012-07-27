Лесная промышленность Хабаровского края стремится к переработке

ХАБАРОВСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Власти Хабаровского края продолжают реализовывать стратегию развития лесной отрасли, предусматривающую увеличение доли переработки в общем объеме производства.

На расширенном заседании правительства Хабаровского края министр природных ресурсов Василий Шихалев сообщил, что к 2020 году деревообработка должна составить не менее 9 млн. кубометров в год.

Пока же, констатировал министр, основные лесозаготовители региона, представленные шестью крупными холдингами, в руках которых находится 70% лесного фонда, не спешат вкладывать деньги в многозатратную сферу.

Тем не менее, проведенные с 2005 по 2012 годы меры по модернизации лесопромышленности позволили вопреки общему спаду объемов заготовки повысить эффективность использования лесных ресурсов. За семь лет удалось нарастить макроэкономические показатели, сформировавшие базу для будущего роста высокотехнологических производств.

Так, с 2005 по 2012 годы, превысив 44 млрд. рублей, в шесть раз увеличились вложения в отрасль. В 2,8 раза подорожали основные фонды лесозаготовки, в 26 раз – деревообработки (с 200 млн. до 5,2 млрд. рублей). Введенные в эксплуатацию новые производственные линии флагманов региональной лесной промышленности (ООО СП "Аркаим", ООО "Амур Форест", ООО "Рос ДВ", ООО «Римбунан Хиджау») в ближайшее время дадут 2,8 млн. кубометров переработанной древесины в год.

Как отметил Василий Шихалев, в этом году доля переработки возрастет с 6 до 27%, а к 2020 году должна составить не менее 90% всего объема работ.

«Но есть и серьезные сдерживающие факторы, - подчеркнул руководитель министерства. – Небольшая доля внутреннего потребления (всего 4-5% в год), дефицит кадров, снижение качества сырья, высокие тарифы на перевозку продукции, неразвитость лесных дорог мешают развитию лесной промышленности. Постараться преодолеть эти барьеры – цель разработанной в крае программы, по которой до 2020 года в развитие данного направления будет вложено почти 150 млрд. рублей. Так, лесных дорог за это время должны построить не менее 3,5 тыс. километров».

Для края также целесообразно продолжить поддержку малых и средних предприятий, которые сейчас хоть и переживают не лучшие времена, однако, в будущем способны создать устойчивый сектор малой переработки. Для этого в ближайшее годы власти приложат усилия для развития деревянного домостроения. Сейчас оно слабо освоено из-за большого количества дешевых искусственных, но не всегда экологически чистых стройматериалов.

К дополнительным стимулирующим мерам министр отнес декриминализацию отрасли, повышение роли науки, расширение географии сбыта, увеличение заработной платы работников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.