На выставке "Городские цветы" Центральный округ Хабаровска будет выглядеть по-особому

ХАБАРОВСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Экспозиция Центрального округа Хабаровска на выставке «Городские цветы - 2012» обещает быть необычной.

Ее тематика будет посвящена 75-летию образования Центрального района, празднование которого состоится в ноябре нынешнего года.

Уже разработана схема размещения 75 участников, которые представят на выставке свою цветочную и садово-огородную продукцию. Отдельная территория предусмотрена для участников конкурса огородных чучел, готовятся к состязанию и певцы-частушечники – сольные исполнители и народные коллективы.

Сейчас организаторы ведут переговоры с известными хабаровскими селекционерами, которые удивят горожан плодами невиданных сортов, красок и размеров.

Внимание гостей выставки привлечет экспозиция художественно нарезанных фруктов и овощей, а искусству карвинга можно будет научиться здесь же во время мастер-класса.

Представят свои работы – экспонаты и макеты – ландшафтные дизайнеры, победившие в окружном конкурсе. Все участники выставки получат подарочные сертификаты от комитета по управлению Центральным округом. Организаторы обещают, что даже непогода не испортит праздничного настроения – в случае дождя экспозиция округа переместится в ДК профсоюзов, сообщает пресс-служба мэрии.