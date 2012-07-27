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Posted 27 июля 2012, 03:40

Published 27 июля 2012, 03:40

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

На выставке "Городские цветы" Центральный округ Хабаровска будет выглядеть по-особому

27 июля 2012, 03:40
Он ныне отмечает 75-летие

ХАБАРОВСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Экспозиция Центрального округа Хабаровска на выставке «Городские цветы - 2012» обещает быть необычной.
Ее тематика будет посвящена 75-летию образования Центрального района, празднование которого состоится в ноябре нынешнего года.
Уже разработана схема размещения 75 участников, которые представят на выставке свою цветочную и садово-огородную продукцию. Отдельная территория предусмотрена для участников конкурса огородных чучел, готовятся к состязанию и певцы-частушечники – сольные исполнители и народные коллективы.
Сейчас организаторы ведут переговоры с известными хабаровскими селекционерами, которые удивят горожан плодами невиданных сортов, красок и размеров.
Внимание гостей выставки привлечет экспозиция художественно нарезанных фруктов и овощей, а искусству карвинга можно будет научиться здесь же во время мастер-класса.
Представят свои работы – экспонаты и макеты – ландшафтные дизайнеры, победившие в окружном конкурсе. Все участники выставки получат подарочные сертификаты от комитета по управлению Центральным округом. Организаторы обещают, что даже непогода не испортит праздничного настроения – в случае дождя экспозиция округа переместится в ДК профсоюзов, сообщает пресс-служба мэрии.

ЛЗ

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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