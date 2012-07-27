vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2012, 05:25

Published 27 июля 2012, 05:25

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Троицу наркоманов задержали сахалинские полицейские

27 июля 2012, 05:25
Сюжет
Происшествие
На территории области продолжается оперативно-профилактическая операция "Мак-2012"

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Южно-Сахалинска во время патрулирования улиц областного центра в Украинского районе переулку заметили автомобиль «Нисан Лаурель», двигающийся на подозрительно низкой скорости. Транспортное средство было остановлено.
У сотрудников полиции возникло подозрение, что находившийся за рулем молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как вел себя не совсем адекватно. Водительское удостоверение у водителя отсутствовало, как выяснилось позже, его он был лишён за нарушения правил дорожного движения.
Вместе с молодым человеком в автомобиле находилась девушка. При осмотре её дамской сумочки был обнаружен шприц с веществом коричневого цвета в объёме 6 мл, а также шприц с жидкостью красного цвета.
Так как у водителя при себе не имелось никаких документов, он с разрешения сотрудников полиции сделал звонок владельцу автомобиля, который вскоре прибыл на место задержания. Хозяин транспортного средства также вёл себя неадекватно. В ходе досмотра в сумке для документов, находившейся при нём, полицейские обнаружили два шприца, емкостью 12 мл и таблетки «Коделлак». В одном из шприцов находилась жидкость коричневого цвета, которая согласно справке эксперта является дезоморфином.
Сотрудникам полиции молодые люди рассказали, что довольно продолжительное время являются потребителями наркотических средств. На место была вызвана следственно – оперативная группа. Всех троих доставили в дежурную часть полиции.
По признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика