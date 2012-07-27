Троицу наркоманов задержали сахалинские полицейские

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Южно-Сахалинска во время патрулирования улиц областного центра в Украинского районе переулку заметили автомобиль «Нисан Лаурель», двигающийся на подозрительно низкой скорости. Транспортное средство было остановлено.

У сотрудников полиции возникло подозрение, что находившийся за рулем молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как вел себя не совсем адекватно. Водительское удостоверение у водителя отсутствовало, как выяснилось позже, его он был лишён за нарушения правил дорожного движения.

Вместе с молодым человеком в автомобиле находилась девушка. При осмотре её дамской сумочки был обнаружен шприц с веществом коричневого цвета в объёме 6 мл, а также шприц с жидкостью красного цвета.

Так как у водителя при себе не имелось никаких документов, он с разрешения сотрудников полиции сделал звонок владельцу автомобиля, который вскоре прибыл на место задержания. Хозяин транспортного средства также вёл себя неадекватно. В ходе досмотра в сумке для документов, находившейся при нём, полицейские обнаружили два шприца, емкостью 12 мл и таблетки «Коделлак». В одном из шприцов находилась жидкость коричневого цвета, которая согласно справке эксперта является дезоморфином.

Сотрудникам полиции молодые люди рассказали, что довольно продолжительное время являются потребителями наркотических средств. На место была вызвана следственно – оперативная группа. Всех троих доставили в дежурную часть полиции.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.