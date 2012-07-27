В Амурской области водителя лишили прав за абсолютную трезвость

ХАБАРОВСК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В ходе судебного следствия установлено, что 22 апреля прошлого года инспектор дорожно-патрульной службы Роман Пономаренко совершил служебный подлог.

Находясь в поселке Талакан Бурейского района, он, желая повысить личные показатели по количеству выявленных правонарушений, создавая видимость добросовестного исполнения служебных обязанностей, остановил автомобиль, управляемый местным жителем. В присутствии понятых инспектор составил акт освидетельствования, в котором указано, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Затем был оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Впоследствии водитель был подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами на один год шесть месяцев.

Материалами уголовного дела факт нахождения водителя при освидетельствовании в трезвом виде доказан.

Подсудимый в судебном заседании вину не признал. С учетом позиции государственного обвинителя, Роман Пономаренко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ему назначено наказание в виде исправительных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Управлении генеральной прокуратуры РФ в ДФО.