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Posted 27 июля 2012, 04:31

Published 27 июля 2012, 04:31

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В Приморье депутаты улучшат законы о "земле"

27 июля 2012, 04:31
Они станут более понятными и доступными для населения

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА – По четырём из 44 вопросов в повестке предстоит делать доклады депутату Сергею Кушнырь на предстоящей в понедельник сессии Законодательного собрания Приморского края. Все заявленные темы крайне важны для жителей нашего региона.
Приморским парламентариям предстоит утвердить проекты «О внесении изменений в закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» и «О внесении изменений в статью 10 закона Приморского края «О регулировании отношений в Приморском крае».
Комитета по продовольственной политике и природопользованию депутаты Законодательного собрания Приморья рассмотрели проект федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и проект закона «О внесении изменений в статью 10 закона Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (второе и третье чтение).
За комментариями РИА «Восток-Медиа» обратилась к председателю Комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгению Зотову: Депутаты в первом из этих двух законопроектов уточнили категории граждан, имеющих право на получение бесплатных участков земли, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Главное в этой ситуации заключается в том, что земельные участки должны предоставляться из всех видов собственности, а не только из собственности края и поселений. Статья дополнена определением категорий граждан. Речь идёт о детях с определенными ограничениями. То есть, после совершеннолетия дети-инвалиды имеют право на бесплатную землю. Кстати, в законе прописано, что право на бесплатную землю имеют не многодетные семьи, но граждане с тремя и более детьми. В этом случае оно распространяется на отцов и мам-одиночек. И если один из родителей пришёл с документами, то у второго родителя такого права уже не будет.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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