В Приморье депутаты улучшат законы о "земле"

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА – По четырём из 44 вопросов в повестке предстоит делать доклады депутату Сергею Кушнырь на предстоящей в понедельник сессии Законодательного собрания Приморского края. Все заявленные темы крайне важны для жителей нашего региона.

Приморским парламентариям предстоит утвердить проекты «О внесении изменений в закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» и «О внесении изменений в статью 10 закона Приморского края «О регулировании отношений в Приморском крае».

Комитета по продовольственной политике и природопользованию депутаты Законодательного собрания Приморья рассмотрели проект федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и проект закона «О внесении изменений в статью 10 закона Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (второе и третье чтение).

За комментариями РИА «Восток-Медиа» обратилась к председателю Комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгению Зотову: Депутаты в первом из этих двух законопроектов уточнили категории граждан, имеющих право на получение бесплатных участков земли, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Главное в этой ситуации заключается в том, что земельные участки должны предоставляться из всех видов собственности, а не только из собственности края и поселений. Статья дополнена определением категорий граждан. Речь идёт о детях с определенными ограничениями. То есть, после совершеннолетия дети-инвалиды имеют право на бесплатную землю. Кстати, в законе прописано, что право на бесплатную землю имеют не многодетные семьи, но граждане с тремя и более детьми. В этом случае оно распространяется на отцов и мам-одиночек. И если один из родителей пришёл с документами, то у второго родителя такого права уже не будет.

НК

