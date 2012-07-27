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Posted 26 июля 2012, 22:45

Published 26 июля 2012, 22:45

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Во Владивостоке снова угнан дорогой внедорожник

26 июля 2012, 22:45
Сюжет
Происшествие
"Лексус РХ400" был украден в самом центре города

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера утром, с 9:45 до 10:00, во Фрунзенском районе Владивостока, от дома по улице Западная, 27, был угнан дорогой внедорожник.
Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в управулении ГИБДД по Приморскому краю, был угнан белый «Лексус РХ400» 2007 года выпуска. Государственный номер - К462АР/125.
Сейчас автомобиль объявлен в розыск.
Кстати, приблизительная рыночная стоимость такой машины - не менее миллиона рублей.

А.А.
Фото с сайта http://www.simplycars.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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