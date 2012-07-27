Во Владивостоке снова угнан дорогой внедорожник

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера утром, с 9:45 до 10:00, во Фрунзенском районе Владивостока, от дома по улице Западная, 27, был угнан дорогой внедорожник.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в управулении ГИБДД по Приморскому краю, был угнан белый «Лексус РХ400» 2007 года выпуска. Государственный номер - К462АР/125.

Сейчас автомобиль объявлен в розыск.

Кстати, приблизительная рыночная стоимость такой машины - не менее миллиона рублей.