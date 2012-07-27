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Posted 27 июля 2012, 04:59

Published 27 июля 2012, 04:59

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Звание "Хранитель традиций" присвоено известной чукотской журналистке

27 июля 2012, 04:59
Постановление подписал губернатор автономного округа

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Почетное звание «Хранитель традиций» присвоено известному педагогу и журналисту Чукотского автономного округа Светлане Тагъек за сохранение истории, культуры и традиций коренных народов Чукотки. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин.

Торжественное вручение награды состоялось сегодня в окружной столице на встрече иностранной делегации (ICC) с правительством Чукотского АО в рамках мероприятий, посвященных 20-летию вступления эскимосов Чукотки в международную организацию «Инуитский приполярный совет». Об этом сообщило управление информатизации, компьютерного обеспечения и информационной политики Чукотского автономного округа.

Светлана Александровна Тагъек родилась 27 июля 1942 г. в с. Сиреники Провиденского района. В 1964 г. закончила Анадырское педагогическое училище по специальности «преподавание в начальных классах». Педагогический стаж работы – 8 лет. Вторым призванием для Светланы Александровны стала журналистика. С 1972 г. по 1989 г. она являлась штатным сотрудником на окружном радио на эскимосском языке. В период с 1989 по 1996 гг. работала в окружной газете «Советкэн Чукотка», где вела эскимосскую страничку в качестве корреспондента, редактора, заведующей отделом. Ее журналистская деятельность отмечена яркими публикациями об истории и культуре эскимосского народа, международных связях с аборигенами Аляски, Канады, Гренландии.

Имя Светланы Тагъек занесено на Доску почета журналистских коллективов. С мая 1996 г. по август 1998 г. Светлана Александровна работала в Анадырском педагогическом училище народов Севера методистов по национальным вопросам и заместителем директора по воспитательной работе. Участвует в работе организации «Инуитский приполярный совет «Чукотка»». В ноябре 2011 г. избрана членом Совета старейшин окружной Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки. Сегодня Светлане Тагъек исполнилось 70 лет. Почетное звание «Хранитель традиций» вручается в соответствии с окружным законом «О наградах Чукотского автономного округа» с 2004 года. Награда присваивается работникам культуры и искусства, внесшим значительный вклад в сохранение и приумножение культурного и духовного наследия Чукотского автономного округа, плодотворную работу в области изучения и собирания фольклора, предметов народного творчества, реставрации и консервации памятников археологии, истории, культуры, высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, связанные с изучением уникальных объектов культуры и искусства. Лицам, удостоенным почетного звания "Хранитель традиций", вручаются нагрудный знак и удостоверение единого образца, а также денежное вознаграждение.

А.С.

Фото с сайта: http://vlastinet.7bb.ru/viewtopic.php?id=5163

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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