Звание "Хранитель традиций" присвоено известной чукотской журналистке

Имя Светланы Тагъек занесено на Доску почета журналистских коллективов. С мая 1996 г. по август 1998 г. Светлана Александровна работала в Анадырском педагогическом училище народов Севера методистов по национальным вопросам и заместителем директора по воспитательной работе. Участвует в работе организации «Инуитский приполярный совет «Чукотка»». В ноябре 2011 г. избрана членом Совета старейшин окружной Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки. Сегодня Светлане Тагъек исполнилось 70 лет. Почетное звание «Хранитель традиций» вручается в соответствии с окружным законом «О наградах Чукотского автономного округа» с 2004 года. Награда присваивается работникам культуры и искусства, внесшим значительный вклад в сохранение и приумножение культурного и духовного наследия Чукотского автономного округа, плодотворную работу в области изучения и собирания фольклора, предметов народного творчества, реставрации и консервации памятников археологии, истории, культуры, высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, связанные с изучением уникальных объектов культуры и искусства. Лицам, удостоенным почетного звания "Хранитель традиций", вручаются нагрудный знак и удостоверение единого образца, а также денежное вознаграждение.