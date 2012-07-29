На Олимпиаде в Лондоне разыграны первые награды

ВЛАДИВОСТОК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сборная России в первый соревновательный день Олимпиады-2012 завоевала одну золотую медаль. Олимпийским чемпионом стал дзюдоист Арсен Галстян, победивший в весовой категории до 60 кг. Лидером медального зачета стала сборная Китая с четырьмя наградами высшей пробы. «Газета.Ru» представляет обзор первого дня Игр.

В первый соревновательный день Олимпийских игр-2012 в Лондоне были разыграны 12 комплектов наград. Больше всех золотых медалей – четыре – завоевали спортсмены из Китая, прибавив к ним еще два бронзовые награды. На втором месте идет сборная Италии, на счету которой две золотые, две серебряные и додна бронзовая медали. третьими идут спортсмены из США (1-2-2). На счету сборной России – одна золотая медаль.

Первый соревновательный день начался с матчей женского турнира по пляжному волейболу. В группе В российский дуэт в составе Анастасии Васиной и Анны Возаковой победил лидеров мирового рейтинга китаянок Чэнь Сюэ и Си Чжан со счетом 2-1 (18:21, 21:14, 16:14). В мужской сетке в группе С россияне Сергей Прокопьев и Константин Семенов проиграли немцам Юлиусу Бринку и Йонасу Рекерману – 0-2 (19:21, 17:21). В женском турнире по гандболу российская сборная в первом матче группового этапа переиграла команду Анголы со счетом 30:27.

Первый комплект наград Олимпиады был разыгран среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Золото завоевала Йи Силинь из Китая, набравшая 502,9 очка, второе место заняла представительница Польши Сильвия Богацки, а третьей стала еще одна китаянка Ю Дань. Олимпийская чемпионка Афин россиянка Любовь Галкина не пробилась в финал, а лучшая из представительниц России Дарья Вдовина стала восьмой.

Российская бадминтонистка Анастасия Прокопенко обыграла полячку Камилу Августин в матче группового этапа со счетом 2:0 (21-16, 21-17). Россиянин Александр Тихонов не смог выйти в финал в комплексном плавании на дистанции 400 м. Российские бадминтонисты Александр Николаенко и Валерия Сорокина обыграли британскую пару Крис Эдкок/Имоген Банкир со счетом 2-1 (14:21, 21:9, 21:18).

Американская пловчиха Дана Волмер в заблыве на 100 м баттерфляем установила первый олимпийский рекорд – 56.25 с. Россиянка Ирина Беспалова не смогла выйти в полуфинал на 100 м баттерфляем, показав общий 19-й результат. Россиянин Егор Дегтярев не смог выйти в финал на 400 м кролем, показав в своем заплыве шестое время и 20-е общее (3.52,33). Без финала осталась и россиянка Яна Мартынова, показавшая в своем заплыве на 400 м комплексом лишь седьмое время.

Российские гребцы в парной четверке вышли в полуфинал Олимпиады, победив в предварительном заезде со временем 5.42,26. Российский пловец Роман Слуднов не пробился в полуфинал на 100 м брассом, став в своем заплыве последним (1.01,47).

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу над австралийками Ярмилой Гайдошовой и Анастасией Родионовой в матче первого круга олимпийского турнира в парном разряде со счетом 6:1, 6:4. Также пробились во второй круг Мария Кириленко и Надежда Петрова (3), обыграв полек Клаудию Янс и Алицию Росольску со счетом 6:7 (5), 6:3, 6:2. В следующем матче россиянки сыграют с казахстанской парой Ярослава Шведова/Галина Воскобоева.

Российский теннисист Михаил Южный проиграл в первом круге олимпийского турнира французу Жульену Беннето со счетом 5:7, 3:6 и покинул соревнования. Россиянка Вера Звонарева переиграла шведку Софию Арвидссон (Швеция) со счетом 7:6 (3), 6:4 и пробилась во второй круг олимпийского теннисного турнира. Также во второй круг вышел россиянин Алекс Богомолов, победивший Карлоса Берлока из Аргентины со сетом 7:5, 7:6 (5).

Женская сборная России по баскетболу, в свою очередь, переиграла команду Канады со счетом 58:53 (15:17, 9:13, 13:13, 21:10) в рамках группового турнира Олимпиады.

Российская рапиристка Камилла Гафурзянова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира, победив польку Мартину Синорадзку – 15:8. Инна Дериглазова завершила борьбу, уступив француженке Исаоре Тибус – 8:15. Также выбыла в 1/16 финала еще одна россиянка Аида Шанаева, уступившая кореянке Гил Ок Чжун со счетом 14:15.

Российский боксер Сергей Водопьянов с победы стартовал в весовой категории до 56 кг, победив аргентинца Альберто Эзекиля Мелиана со счетом 12:5 (2:1, 3:2,7:2). За место в четвертьфинале Водопьянов сразится с победителем пары Робенилсон Виера де Хесус (Бразилия) – Орзубек Шаимов (Узбекистан). Рапиристка Камилла Гафурзянова в 1/8 финала уступила итальянке Арианне Эрриго со счетом 7:15. Российский бадминтонист Владимир Иванов в первой игре группового этапа олимпийского турнира проиграл южнокорейцу Ван Хо Сону со счетом 0-2 (15:21, 19:21)

Александр Винокуров из Казахстана завоевал золото Олимпиады в Лондоне по велоспорту на шоссе в групповой гонке.

Серебро у колумбийца Ригоберто Урана Урана, бронза – у норвежца Александрa Кристоффa. Россиянин Александр Колобнев занял 24-е место. Кореец Чжонго Чжин завоевал золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета, опередив на 2,4 очка итальянца Люку Тескони, на 3,0 – серба Андреа Златича. Лучший из россиян Леонид Екимов стал 10-м, не попав в финал.

Женская сборная России по волейболу в стартовом матче олимпийского турнира обыграла команду Великобритании со счетом 3-0 (25:19, 25:10, 25:16). Россиянка Яна Носкова не смогла выйти в 1/32 финала олимпийского турнира по настольному теннису в одиночном разряде, уступив египтянке Дине Мешреф – 3:4 (10:12, 11:8, 11:4, 11:9, 12:14, 9:11, 9:11).

Бразильская дзюдоистка Сара Менезеш завоевала золото Олимпиады в Лондоне в весе до 48 кг, победив в финале румынку Алину Димитру. Бронза у бельгийки Шарлин ван Сник и венгерки Эвы Черновицки. Россиянка Наталья Кондратьева выбыла из борьбы за медали, проиграв кубинке Дайарис Местре Альварес.

Дзюдоист Арсен Галстян принес сборной России первую медаль Олимпиады в Лондоне. В финале в весе до 60 кг он победил японца Хироаки Хираоку.

Бронзовые медали завоевали бразилец Фелипе Китадаи и узбекистанец Ришод Собиров. Китаянка Ван Миньцзюань завоевала золото олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 48 кг, подняв в сумме двоеборья 205 кг. Серебро взяла японка Хироме Мияке (197), бронза – у Чун Хва Риан из КНДР (192).

Мужская сборная Италии завоевала золото Олимпиады в Лондоне в командном турнире по стрельбе из лука, победив в финале команду США со счетом 219:218. Бронза досталась сборной Южной Кореи.

Американец Райан Лохте стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 метров на Играх в Лондоне. Серебро у бразильца Тиаго Перейры, бронза – у японца Косуке Хагино. Соотечественник Лохте 14-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс стал только четвертым. На дистанции 400 м вольным стилем золото завоевал китаец Сунь Ян. Серебро у корейца Тай Хван Пака, бронза – у американца Петера Вандеркая.

Итальянская рапиристка Елиза Ди Франчиска завоевала золото олимпийского турнира, победив в финале соотечественницу Арианну Эрриго со счетом 12:11. Бронзу завоевала еще одна итальянка Валентина Веццали.

16-летняя китаянка Е Шивень на дистанции 400 м в комплексном плавании у женщин установила новый мировой рекорд (4:28.43) и завоевала золото Олимпиады.

Серебро у американки Элизабет Бейзель, бронза – у еще одной китаянки Сюаньсюй Ли. В женской кролевой эстафете 4х100 м золото завоевала сборная Австралии с олимпийским рекордом – 3.33,15. Серебро у команды Нидерландов, бронза – у американок. Россиянки Маргарита Нестерова, Маргарита Попова, Наталья Ловцова и Виктория Андреева не смогли выйти в финал и заняли в итоге 10-е место.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике со вторым результатом квалифицировалась в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Лондоне. В субботу россияне набрали 272,595 балла, уступив только команде США (275,342). Также в финал командных соревнований попали команды Великобритании, Германии, Японии, Китая, Украины и Франции. Медали в командном финале будут разыграны 30 июля.