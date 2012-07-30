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Posted 30 июля 2012, 02:06

Published 30 июля 2012, 02:06

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В Хабаровском крае тело убитой мужчина спрятал в диване

30 июля 2012, 02:06
Сюжет
Происшествие
Позже он раскаялся и во всем признался

ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы.
26-летний мужчина, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 23 июля подозреваемый, находясь в квартире в поселке Березовка, из личной неприязни задушил 31-летнюю сожительницу.
Скрыть следы преступления злоумышленник попытался, спрятав тело в диване. Однако на следующий день молодой человек раскаялся и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

фото mebelhimki.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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