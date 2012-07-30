В Хабаровском крае тело убитой мужчина спрятал в диване

ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы.

26-летний мужчина, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 23 июля подозреваемый, находясь в квартире в поселке Березовка, из личной неприязни задушил 31-летнюю сожительницу.

Скрыть следы преступления злоумышленник попытался, спрятав тело в диване. Однако на следующий день молодой человек раскаялся и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.