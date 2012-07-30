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Posted 30 июля 2012, 09:38

Published 30 июля 2012, 09:38

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В небе над Хабаровском готовится сесть аварийный борт из Владивостока

30 июля 2012, 09:38
Сюжет
Происшествие
Самолет кружит над городом, вырабатывая топливо

ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Над Хабаровском кружит пассажирский самолет А-320 одной из крупных авиакомпаний. Борт вырабатывает топливо, чтобы совершить вынужденную посадку в хабаровском аэропорту Новый. Об этом корреспонденту «Интерфакса» сообщил источник в авиадиспетчерских службах местного авиаузла.

Сообщается, что аэробус следовал рейсом из Владивостока в Новосибирск с промежуточной посадкой в Хабаровске. По предварительной информации, вылетая из Хабаровска у него сработала сигнализация о неуборке шасси. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

На борту самолета может находиться около от 130 до 145 человек (данные пока разнятся).

Посадку в хабаровском аэропорту самолет должен совершить поздним вечером 30 июля после выработки топлива, передает «Интерфакс». В течение всего дня в Хабаровске стоит очень плохая погода, идет сильный дождь, который не прекращается до сих пор.

ИС

Фото с сайта http://www.yuga.ru/news/71269/

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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