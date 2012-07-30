В небе над Хабаровском готовится сесть аварийный борт из Владивостока

Сообщается, что аэробус следовал рейсом из Владивостока в Новосибирск с промежуточной посадкой в Хабаровске. По предварительной информации, вылетая из Хабаровска у него сработала сигнализация о неуборке шасси. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.