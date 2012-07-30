В небе над Хабаровском готовится сесть аварийный борт из Владивостока

Posted 30 июля 2012, 09:38
Published 30 июля 2012, 09:38
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Над Хабаровском кружит пассажирский самолет А-320 одной из крупных авиакомпаний. Борт вырабатывает топливо, чтобы совершить вынужденную посадку в хабаровском аэропорту Новый. Об этом корреспонденту «Интерфакса» сообщил источник в авиадиспетчерских службах местного авиаузла.
Сообщается, что аэробус следовал рейсом из Владивостока в Новосибирск с промежуточной посадкой в Хабаровске. По предварительной информации, вылетая из Хабаровска у него сработала сигнализация о неуборке шасси. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.
На борту самолета может находиться около от 130 до 145 человек (данные пока разнятся).
Посадку в хабаровском аэропорту самолет должен совершить поздним вечером 30 июля после выработки топлива, передает «Интерфакс». В течение всего дня в Хабаровске стоит очень плохая погода, идет сильный дождь, который не прекращается до сих пор.
ИС
Фото с сайта http://www.yuga.ru/news/71269/