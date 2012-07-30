В Японии из-за аномальной жары умирают люди

В центральной части основного японского острова Хонсю на ряде участков в течение трех последних суток температура не опускалась ниже 35,4 градуса. В префектуре Гумма столбики термометров поднялись до 38,4 градуса, а в Киото – до 37,5 градуса. Необычно жарко даже на северном острове Хоккайдо, где температура держится на отметке 32 градуса. Усугубляет ситуацию типичная для японского лета высокая влажность воздуха.