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Posted 30 июля 2012, 04:48

Published 30 июля 2012, 04:48

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В Японии из-за аномальной жары умирают люди

30 июля 2012, 04:48
Столбики термометров поднялись до 38,4 градуса

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА – По меньшей мере пять человек погибли в результате сильной жары, которая установилась в последние дни на большей части Японии. Только за последние сутки медицинская помощь понадобилась более чем 1,5 тыс. человек, в основном пожилым людям, сообщает ИТАР-ТАСС.

В центральной части основного японского острова Хонсю на ряде участков в течение трех последних суток температура не опускалась ниже 35,4 градуса. В префектуре Гумма столбики термометров поднялись до 38,4 градуса, а в Киото – до 37,5 градуса. Необычно жарко даже на северном острове Хоккайдо, где температура держится на отметке 32 градуса. Усугубляет ситуацию типичная для японского лета высокая влажность воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям страны поменьше находиться вне кондиционируемых помещений, а также употреблять традиционные японские соленья цукэмоно, чтобы восстановить нарушенный жарой баланс солей в организме.
«Газета.Ru»

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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