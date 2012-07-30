Владивосток изменит свой облик

Активным получилось обсуждение проекта 28-этажного жилого дома на улице Володарского. Этот объект - первый опыт совершенно новой для Владивостока программы - развития застроенных территорий. Этот участок земли сейчас занят ветхими и аварийными домами. По итогам проведенного конкурса был выбран инвестор, который теперь предоставит людям из старых домов новое комфортное жилье, а на этом месте построит новое современное жилое здание. Бережное отношение к историческому облику этого уголка, к редкостному природному ландшафту, создание удобной среды в этом месте - такие задачи были поставлены перед проектировщиком, и в целом специалисты с ними справились. Единодушного одобрения заслужил проект планировки территории в районе поселка Трудового (заказчик - ООО "ДАЛТА-Восток-1", проектная организация - ООО "Аргус-Арт". Здесь начинается строительство большого жилого микрорайона, где появятся как дома средней этажности, так и малоэтажная застройка и индивидуальное жилье. И, конечно, все необходимые объекты социальной сферы. Эксперты единодушно отметили , что микрорайон получился очень человечным: масштаб зданий соразмерен людям, сохранены все природные объекты, очень много пешеходных аллей и дорожек, уютными получатся и дворики, удобными - транспортные связи. Как подчеркнул ведущий российский архитектор и член Градостроительного совета Владимир Плоткин, который в качестве члена жюри рассматривает проекты, представленные на самые разные архитектурные конкурсы, - это по-настоящему профессиональная работа, достойная высокой оценки на любом из таких конкурсов.