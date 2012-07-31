Красивый термин, опасная болезнь…

Заранее прошу прощения за столь вольное переосмысление знаменитого выражения, но отношения с мужчинами при «синдроме Монро» строятся именно таким образом. Правда, выбирать, что именно зачеркнуть, вам не придется, ибо вариант лишь один — страдание. В народе такое положение дел обычно характеризуют просто, но емко: «С ним плохо, а без него – еще хуже». Правда, стоит сразу же оговориться: без него (тирана, садиста, изменника, алкоголика, наркомана) вам хуже не станет, но коварный синдром диктует свои условия. Женщина просто не в состоянии уйти от человека, с которым несчастлива, — подсознание свято верит в то, что больше вы никому не нужны (уродливая неудачница, ага). «Лучше все равно не найти», «вдруг все еще наладится» и он «ответит взаимностью», «разведется с законной супругой», «забудет о вредных привычках», «перестанет поднимать руку» и «устраивать променады по чужим постелям». В итоге мужчина вас бросает, но не переживайте — все круги душевного ада будут пройдены вами заново. Уже в следующих отношениях.

Такая закономерность совсем неудивительна — мужчина-тиран зачастую прекрасно понимает, что вы склонны к жертвенности, неуверены в себе и готовы терпеть его годами, если не десятилетиями. И, само собой, он выберет вас, ведь равная ему по силе духа женщина моментально направит такого представителя противоположного пола куда подальше, не дожидаясь насилия и прочих выходок.

Наилучший пример подобного порочного круга — сама златокудрая и прекрасная Мэрилин. Ее боготворили миллионы мужчин, готовых не просто целовать песок, на который ступала изящная ножка Монро, но и с радостью им питаться. Однако звезда упорно выбирала «не тех» — все ее три официальных брака, так же как и десятки романов, заканчивались ничем иным, как депрессиями, походами к психоаналитику и горами таблеток. Дневники актрисы полны горечи и непонимания, ведь она искренне хотела осчастливить своих избранников, реализоваться как жена и мать. Последние ее серьезные отношения, с президентом Кеннеди также принесли Мэрилин немало боли и страданий и, по мнению многих биографов, стали косвенной причиной трагической смерти кинозвезды в возрасте всего лишь 36 лет.