Красивый термин, опасная болезнь…

Posted 30 июля 2012, 23:27
Published 30 июля 2012, 23:27
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Глупо, грешно и смешно отрицать тот факт, что даже самая яркая красотка, не покидающая эротические фантазии окружающих ее мужчин от 12 до 70 лет, хотя бы иногда хнычет перед зеркалом из-за некстати вскочившего прыщика.
Причин тому не меньше, чем звезд во Вселенной: не выспалась, ПМС, критические дни или их отсутствие, ссора с благоверным, сломанный каблук, разбитый телефон, опоздание на работу, замеченное боссом, или лишняя текила в баре пятничным вечером. Но иногда, казалось бы, банальное легкое недовольство собой трансформируется в самое настоящее расстройство психики, имя которому — «синдром Мэрилин Монро». И суть проблемы куда глубже, чем вгоняющая в черную депрессию пропасть между вами и Кейт, Жизель, Адрианой или Хайди, пишет ресурс http://lady.mail.ru.
Бедная богатая девочка
Случившаяся несколько лет назад встреча психоаналитика Элизабет Макавой и писательницы Сьюзен Израильсон оказалась судьбоносной: результатом общения стала книга «Lovesick», ставшая бестселлером на Западе. В ней женщины откровенно повествуют о том, с чем столкнулись они сами и десятки тысяч других самых обычных женщин вроде тех, которые сидят вместе с вами в очереди к стоматологу или коварно успевают перехватить «то самое» платье на весенней распродаже. «Lovesick» рассказывает о том, что, собственно, такое «синдром Мэрилин Монро». Но прежде всего стоит понять: это не просто неуверенность в себе, своей внешности и способности понравиться во-о-он тому симпатичному брюнету из отдела маркетинга. Это болезнь со своими симптомами, ремиссиями и нешуточными рецидивами.
Можно иметь все материальные блага, а также целый калейдоскоп талантов и идеальную внешность в качестве щедрого подарка судьбы, но при этом не испытывать чувства удовлетворения и счастья — это характерно для многих известных персонажей мира сего. В результате такого диссонанса мы, обыватели, читаем заметки светских хроникеров, чьи герои в очередной раз попались на употреблении запрещенных веществ или просто в момент непотребного поведения. При раскладах похуже истории имеют грустный финал, а их жанр можно определить как некролог. Нечто подобное произошло когда-то и с легендарной голливудской блондинкой Мэрилин Монро. Идеал женской красоты, покоривший сердца мужчин всего мира и заставивший рыдать от зависти прекрасную половину человечества, или просто несчастная, запутавшаяся в отношениях женщина, которой не хватало любви и заботы? Попробуем разобраться.
Мерзкая плоть
Самое яркое и очевидное проявление «синдрома Мерилин Монро» — неадекватная оценка собственной внешности. Знакомые и друзья считают вас привлекательной. Это же мнение подтверждают мужчины, стремящиеся из незнакомых стать вполне себе близкими. А подруги как бы невзначай роняют фразочки типа: «Мне бы твои ноги – я бы горы свернула». Но вы смотрите в зеркало и видите несколько другую картину, а именно — страшную толстую неудачницу, которой не светит ничего хорошего в этой и последующей жизнях. Так почему бы не порадовать себя еще одним куском торта, бонусной бутылкой вина или лишней таблеткой снотворного во время тоскливой бессонницы?
Все в нашем мире взаимосвязано. В результате самоотвращения в вашей жизни появляются новые, не менее печальные вещи. Вы заедаете стресс, разочарование и перманентное чувство собственной незначительности (неуместности, ненужности — продолжите список сами) пиццей. Заливаете его литрами алкоголя или, что еще хуже, точечно атакуете себя медицинскими и не только препаратами. Иной и наиболее частый вариант развития событий — состоять в очевидно бесперспективных отношениях с женатым мужчиной, импотентом, тираном и прочими малоприятными персонажами, которые делают вас еще более несчастной. Или специализироваться на случайных связях, от которых потом легко отмыться под душем, но сложно сделать то же самое внутренне. Личной жизни при наличии синдрома Мэрилин Монро, к слову, можно посвятить не только целую книгу, как и сделали наши американские подружки, но и переиздание Большой Советской энциклопедии.
Страдать нельзя сбежать
Заранее прошу прощения за столь вольное переосмысление знаменитого выражения, но отношения с мужчинами при «синдроме Монро» строятся именно таким образом. Правда, выбирать, что именно зачеркнуть, вам не придется, ибо вариант лишь один — страдание. В народе такое положение дел обычно характеризуют просто, но емко: «С ним плохо, а без него – еще хуже». Правда, стоит сразу же оговориться: без него (тирана, садиста, изменника, алкоголика, наркомана) вам хуже не станет, но коварный синдром диктует свои условия. Женщина просто не в состоянии уйти от человека, с которым несчастлива, — подсознание свято верит в то, что больше вы никому не нужны (уродливая неудачница, ага). «Лучше все равно не найти», «вдруг все еще наладится» и он «ответит взаимностью», «разведется с законной супругой», «забудет о вредных привычках», «перестанет поднимать руку» и «устраивать променады по чужим постелям». В итоге мужчина вас бросает, но не переживайте — все круги душевного ада будут пройдены вами заново. Уже в следующих отношениях.
Такая закономерность совсем неудивительна — мужчина-тиран зачастую прекрасно понимает, что вы склонны к жертвенности, неуверены в себе и готовы терпеть его годами, если не десятилетиями. И, само собой, он выберет вас, ведь равная ему по силе духа женщина моментально направит такого представителя противоположного пола куда подальше, не дожидаясь насилия и прочих выходок.
Наилучший пример подобного порочного круга — сама златокудрая и прекрасная Мэрилин. Ее боготворили миллионы мужчин, готовых не просто целовать песок, на который ступала изящная ножка Монро, но и с радостью им питаться. Однако звезда упорно выбирала «не тех» — все ее три официальных брака, так же как и десятки романов, заканчивались ничем иным, как депрессиями, походами к психоаналитику и горами таблеток. Дневники актрисы полны горечи и непонимания, ведь она искренне хотела осчастливить своих избранников, реализоваться как жена и мать. Последние ее серьезные отношения, с президентом Кеннеди также принесли Мэрилин немало боли и страданий и, по мнению многих биографов, стали косвенной причиной трагической смерти кинозвезды в возрасте всего лишь 36 лет.
Выход из первого вагона
На самом деле не из первого и совсем даже не из вагона, но он, выход, есть. Самое важное и ценное — признать наличие у вас проблем с самооценкой, самоощущением и самоконтролем, точнее, проблем с самой собой. В противном случае в финале может случиться нечто крайне печальное, ведь еще одним симптомом «синдрома Мэрилин Монро» является хроническое депрессивное состояние и склонность к суициду. Это, безусловно, самый грустный исход и явная крайность, но провести ближайшие 50 лет в дисгармонии с собой и окружающими, согласитесь, тоже не самая радужная перспектива.
После осознания проблемы следует перейти на новый уровень и понять, что эти самые проблемы не решатся поеданием шоколада, покупкой ультрамодных платьев, которые вы не рискнете выгулять даже в направлении мусоропровода, или беспорядочными половыми связями, в том числе под воздействием алкоголя. Ну, и не помешает уяснить тот факт, что вы не Бриджит Джонс или любая другая героиня романтической комедии: напиваться до беспамятства каждую пятницу просто бессмысленно, а ваш Марк Дарси скорее убежит, увидев такой нетрезвый, закомплексованный и морально разбитый «подарок судьбы».
Так что если вы понимаете, что все написанное выше относится к вам чуть больше, чем полностью, значит, настал звездный час для вашего дебюта в психотерапии в качестве пациента — обращение к психологу не просто не является чем-то постыдным, а вполне себе может считаться взрослым и в чем-то даже героическим поступком. Первым на длинном пути, который ведет к самой главной цели — полюбить себя. Ведь как раз после этого собственной персоной в вашу «холостяцкую» квартиру примчится мистер Дарси, распыляя флюиды и лучи искренних чувств к самой шикарной женщине на свете — к вам.
А.М.
Фото: http://clubs.ya.ru/4611686018427389163/replies.xml?item_no=38372