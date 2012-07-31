В Находке - напряженная ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Находке даже после выписки из больницы всех заболевших детей оздоровительного лагеря «Мечта» продолжает оставаться напряженной ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями.

- Сейчас эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям расценивается в Находке, как неблагополучная. Так за прошедшую неделю число заболевших, половина из которых дети, достигло 62 человека. Это цифры очень внушительные, особенно если учесть, что норма для такого города, как Находка не более 40 заболевших в неделю, - сообщила специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Находке Людмила Череванина.

Причиной возникновения кишечных инфекций чаще всего становятся просроченные молочные и мясные продукты питания, а также овощи и фрукты из соседнего Китая, реже водопроводная вода.