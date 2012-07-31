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Posted 30 июля 2012, 23:17

Published 30 июля 2012, 23:17

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В Находке - напряженная ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями

30 июля 2012, 23:17
Чаще всего причиной возникновения болезни становятся просроченные молочные и мясные продукты

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Находке даже после выписки из больницы всех заболевших детей оздоровительного лагеря «Мечта» продолжает оставаться напряженной ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями.
- Сейчас эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям расценивается в Находке, как неблагополучная. Так за прошедшую неделю число заболевших, половина из которых дети, достигло 62 человека. Это цифры очень внушительные, особенно если учесть, что норма для такого города, как Находка не более 40 заболевших в неделю, - сообщила специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Находке Людмила Череванина.
Причиной возникновения кишечных инфекций чаще всего становятся просроченные молочные и мясные продукты питания, а также овощи и фрукты из соседнего Китая, реже водопроводная вода.

Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»

Фото с сайта http://www.ria-bashkiria.com/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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