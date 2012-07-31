Завтра в Приморье на госгранице не будут работать 3 пункта пропуска

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье 1 августа не будут работать пункты пропуска Краскино, Полтавка и Турий Рог, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Как информирует Дальневосточное территориальное управление Росграницы, в связи с празднованием китайской стороной Дня создания Народно-освободительной армии Китая, пропуск через российско-китайскую государственную границу осуществляться не будет в пунктах пропуска АПП Краскино, Полтавка и Турий Рог.

Остальные пункты пропуска, расположенные в пределах Дальневосточного федерального округа, будут работать в прежнем режиме.