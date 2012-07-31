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Posted 31 июля 2012, 03:54

Published 31 июля 2012, 03:54

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Завтра в Приморье на госгранице не будут работать 3 пункта пропуска

31 июля 2012, 03:54
Причина в том, что в Китае – праздничный день

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье 1 августа не будут работать пункты пропуска Краскино, Полтавка и Турий Рог, сообщила пресс-служба краевой администрации.
Как информирует Дальневосточное территориальное управление Росграницы, в связи с празднованием китайской стороной Дня создания Народно-освободительной армии Китая, пропуск через российско-китайскую государственную границу осуществляться не будет в пунктах пропуска АПП Краскино, Полтавка и Турий Рог.
Остальные пункты пропуска, расположенные в пределах Дальневосточного федерального округа, будут работать в прежнем режиме.

А.А.
Фото с сайта http://informing.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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