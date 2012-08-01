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Posted 31 июля 2012, 21:47

Published 31 июля 2012, 21:47

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

На Камчатке перевернулся бензовоз и разлил нефтепродукты

31 июля 2012, 21:47
Сюжет
Происшествие
Водитель погиб

ВЛАДИВОСТОК. 1августа. ВОСТОК-МЕДИА – Пожарные и спасатели ликвидируют последствия аварии в Мильковском районе Камчатского края, где в среду перевернулся бензовоз, перевозивший 18 тонн нефтепродуктов, сообщила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь ГУ МЧС по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

«Бензовоз на базе автомобиля «МАЗ» перевернулся в 4-5 километрах от райцентра Мильково в районе поворота на Агинское месторождение в 7:54 местного времени (23:54 вторника мск). Водитель машины – мужчина 1976 года рождения – погиб. А из резервуара бензовоза разлилась часть нефтепродуктов на площади 16 квадратных метров», – сказала Ананьева подчеркнув, что возгорания топлива не произошло.

По словам пресс-секретаря, сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарной части села Мильково, представители Мильковского филиала поисково-спасательного отряда Камчатского края, а также бригада скорой помощи и отделение полиции.

«Остатки нефтепродуктов из перевернувшейся машины перекачивают в другой бензовоз компании, которой принадлежит попавший в аварию автомобиль», – добавила представитель МЧС.
«Интерфакс»

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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