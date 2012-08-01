На Камчатке перевернулся бензовоз и разлил нефтепродукты

«Бензовоз на базе автомобиля «МАЗ» перевернулся в 4-5 километрах от райцентра Мильково в районе поворота на Агинское месторождение в 7:54 местного времени (23:54 вторника мск). Водитель машины – мужчина 1976 года рождения – погиб. А из резервуара бензовоза разлилась часть нефтепродуктов на площади 16 квадратных метров», – сказала Ананьева подчеркнув, что возгорания топлива не произошло.