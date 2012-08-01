На Камчатке перевернулся бензовоз и разлил нефтепродукты

Posted 31 июля 2012, 21:47
Published 31 июля 2012, 21:47
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ВЛАДИВОСТОК. 1августа. ВОСТОК-МЕДИА – Пожарные и спасатели ликвидируют последствия аварии в Мильковском районе Камчатского края, где в среду перевернулся бензовоз, перевозивший 18 тонн нефтепродуктов, сообщила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь ГУ МЧС по Камчатскому краю Юлия Ананьева.
«Бензовоз на базе автомобиля «МАЗ» перевернулся в 4-5 километрах от райцентра Мильково в районе поворота на Агинское месторождение в 7:54 местного времени (23:54 вторника мск). Водитель машины – мужчина 1976 года рождения – погиб. А из резервуара бензовоза разлилась часть нефтепродуктов на площади 16 квадратных метров», – сказала Ананьева подчеркнув, что возгорания топлива не произошло.
По словам пресс-секретаря, сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарной части села Мильково, представители Мильковского филиала поисково-спасательного отряда Камчатского края, а также бригада скорой помощи и отделение полиции.
«Остатки нефтепродуктов из перевернувшейся машины перекачивают в другой бензовоз компании, которой принадлежит попавший в аварию автомобиль», – добавила представитель МЧС.
«Интерфакс»