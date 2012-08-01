vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2012, 21:44

Published 31 июля 2012, 21:44

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В ДВГНБ появился доступ к ресурсам президентской библиотеки

31 июля 2012, 21:44
Открыл центр министр культуры края Александр Федосов

ХАБАРОВСК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровске на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки, открылся региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
В торжественной церемонии открытия Хабаровского регионального центра приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», работники краевых и муниципальных учреждений культуры, образования, архивного дела, читателей библиотеки.
«Для края это значимое событие. Проведена колоссальная работа. Основная цель деятельности центра - предоставление открытого доступа к общегосударственному хранилищу информационных ресурсов представленных в электронно-цифровой форме: произведений и документов по истории, теории, практике российской государственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации. Здесь же будут формироваться региональные информационные ресурсы», - отметил министр культуры края Александр Федосов.
Соглашение о сотрудничестве между ГНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» и ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» было подписано 1 октября 2010 года. 11 июля 2011 года было принято решение по созданию Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Сегодня все желающие смогут удовлетворить информационные потребности путём доступа к электронным копиям произведений и документов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика