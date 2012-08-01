В ДВГНБ появился доступ к ресурсам президентской библиотеки

ХАБАРОВСК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровске на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки, открылся региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

В торжественной церемонии открытия Хабаровского регионального центра приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», работники краевых и муниципальных учреждений культуры, образования, архивного дела, читателей библиотеки.

«Для края это значимое событие. Проведена колоссальная работа. Основная цель деятельности центра - предоставление открытого доступа к общегосударственному хранилищу информационных ресурсов представленных в электронно-цифровой форме: произведений и документов по истории, теории, практике российской государственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации. Здесь же будут формироваться региональные информационные ресурсы», - отметил министр культуры края Александр Федосов.

Соглашение о сотрудничестве между ГНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» и ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» было подписано 1 октября 2010 года. 11 июля 2011 года было принято решение по созданию Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Сегодня все желающие смогут удовлетворить информационные потребности путём доступа к электронным копиям произведений и документов.

