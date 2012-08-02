В полицию среди ночи обратилась жительница Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В полицию Владивостока сред ночи обратилась гражданка с просьбой о помощи. Девушка сообщила, что ее только что ограбили двое неизвестных.

Когда она возвращалась поздно ночью домой, на улице Иртышская на нее напали двое мужчин. Натянув на голову жертвы полиэтиленовый пакет, они затащили ее за гаражи, где избили и отобрали ценные вещи и сотовый телефон, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Пострадавшая 1962 года рождения смогла запомнить некоторые приметы нападавших. Оперативный дежурный полиции незамедлительно направил ориентировку ближайшим нарядам патрульно-постовой службы.

По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали двоих мужчин 1993 и 1992 года рождения. Похищенное было изъято. Оба подозреваемых нигде не работают. В содеянном они уже сознались. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».