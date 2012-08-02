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Posted 2 августа 2012, 00:49

Published 2 августа 2012, 00:49

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

В Амурске три девушки ограбили Интернет-клуб

2 августа 2012, 00:49
У всех преступниц мужья уже сидят в тюрьме

ХАБАРОВСК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Следователями межмуниципального отдела МВД России «Амурский» в кратчайшие сроки раскрыто разбойное нападение на местный «Интернет-клуб».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УМВД, в июне текущего года три жительницы Амурска в возрасте от 19 до 21 года решили совершить разбойное нападение на «Интернет-клуб». Приятельницы заранее выяснили, что помещение клуба не охраняется и не оборудовано камерами видеонаблюдения. Разработав нехитрый план действий, девушки преступили к его реализации.
Одна из них находилась в Интернет-клубе. Играя в компьютерные игры, она наблюдала за окружающей обстановкой. В это время две другие девушки отправились по домам, чтобы изменить внешность, а также взять необходимые для «дела» отрезок чулка, перчатки и нож.
Но нападение пришлось отложить, так как к оператору клуба пришла подруга. Когда же лишний свидетель, наконец, ушла, одна из злоумышленниц с чулком на голове ворвалась в клуб. Согласно придуманному плану, девушка сначала набросилась на подельницу, инсценируя ограбление. Потом, оттолкнув «жертву», грабительница приставила нож к шее оператора клуба и потребовала передать всю имеющуюся наличность.
Перепуганная работница клуба, опасаясь за свою жизнь, не стала спорить с нападавшей и указала ей на сумку с деньгами. Забрав добычу, налётчица скрылась с места преступления. В сумке она унесла почти 30 тысяч рублей, принадлежащих владельцу «Интернет- клуба».
Оправившись от шока, оператор позвонила в полицию. В ходе проведения опративно-разыскных мероприятий сотрудникам следственно-оперативной группы удалось установить личность злоумышленниц, совершивших разбойное нападение. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Как оказалось, одна из девушек уже имеет судимость за совершение кражи, но срок отбывает условно, так как на её попечении находится трёхлетняя дочь. Её приятельницы ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Зато их мужья в настоящее время находятся в местах лишения свободы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (разбой). Проводится расследование.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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