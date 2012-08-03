vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2012, 21:52

Published 2 августа 2012, 21:52

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

На Камчатку из Владивостока прибыли "арбузы-убийцы"

2 августа 2012, 21:52
Ядовитые "полосатики" будут уничтожены на специальном полигоне

ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В порт Петропавловска-Камчатского из Владивостока привезли около 40 тонн опасных для жизни арбузов.
На плодах, выращенных в Китае, отсутствовала маркировка. Экспертиза выявила, что содержание кадмия, вызывающего поражение нервной системы, печени и почек, в этих плодах превышает допустимую норму в три раза, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Дни.ру».
Ядовитые «полосатики» будут уничтожены на полигоне близ поселка Раздольный. Против предпринимателя следствие завело административное дело.
Отметим, что за последние дни это уже вторая крупная партия арбузов с высокой концентрацией кадмия, завезенная на Камчатку. В конце июля здесь были уничтожены восемь тонн ядовитых гигантских ягод.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика