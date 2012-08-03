На Камчатку из Владивостока прибыли "арбузы-убийцы"

ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В порт Петропавловска-Камчатского из Владивостока привезли около 40 тонн опасных для жизни арбузов.

На плодах, выращенных в Китае, отсутствовала маркировка. Экспертиза выявила, что содержание кадмия, вызывающего поражение нервной системы, печени и почек, в этих плодах превышает допустимую норму в три раза, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Дни.ру».

Ядовитые «полосатики» будут уничтожены на полигоне близ поселка Раздольный. Против предпринимателя следствие завело административное дело.

Отметим, что за последние дни это уже вторая крупная партия арбузов с высокой концентрацией кадмия, завезенная на Камчатку. В конце июля здесь были уничтожены восемь тонн ядовитых гигантских ягод.

