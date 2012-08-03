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Posted 3 августа 2012, 02:43

Published 3 августа 2012, 02:43

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Студенты ДВГУПС поедут на международную математическую интернет-олимпиаду

3 августа 2012, 02:43
Бороться за честь края ребята будут в Израиле

ХАБАРОВСК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Студенты ДВГУПС примут участие в Международной Математической Интернет-Олимпиаде, сообщает портал «Прообраз 27».
Финал будет проходить с 11 по 13 сентября 2012 года в Университетском центре Ариель в Израиле. Лучшие студенты ДВГУПСа в области математики получат уникальную возможность побороться за признание своих талантов, умений, знаний. Ребят будут оценивать члены жюри Олимпиады. Для хабаровских студентов это реальный шанс заявить о себе на всю страну.
Заключительный третий тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике прошел в Марийском государственном техническом университете с 14 по 16 мая 2012 года. В олимпиаде приняли участие 77 студентов из 41 учреждения высшего профессионального образования всех Федеральных округов России.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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