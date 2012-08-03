Студенты ДВГУПС поедут на международную математическую интернет-олимпиаду

ХАБАРОВСК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Студенты ДВГУПС примут участие в Международной Математической Интернет-Олимпиаде, сообщает портал «Прообраз 27».

Финал будет проходить с 11 по 13 сентября 2012 года в Университетском центре Ариель в Израиле. Лучшие студенты ДВГУПСа в области математики получат уникальную возможность побороться за признание своих талантов, умений, знаний. Ребят будут оценивать члены жюри Олимпиады. Для хабаровских студентов это реальный шанс заявить о себе на всю страну.

Заключительный третий тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике прошел в Марийском государственном техническом университете с 14 по 16 мая 2012 года. В олимпиаде приняли участие 77 студентов из 41 учреждения высшего профессионального образования всех Федеральных округов России.

