В ЕАО задержали мошенников

БИРОБИДЖАН. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В ЕАО по «горячим следам» задержали мошенников. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в областном УМВД.

«В Смидовичский районный отдел внутренних дел поступил тревожный сигнал от продавца АЗС «НК Альянс», расположенного на трассе рядом с поселком Смидович. Работница сообщила о том, что двое молодых людей рассчитались с ней сувенирными купюрами и скрылись», - рассказали стражи порядка.

Как оказалось, водителю автомобиля, следовавшего в город Хабаровск, срочно нужно было заправиться, но денег на бензин не хватало. Тогда в ход были пущены сувенирные купюры.

«Обман продавец обнаружила лишь после того, как залила в бак горючее. На предъявленные претензии мужчины отдали имеющиеся у них 90 рублей и сотовый телефон, пообещав, что по возвращению назад отдадут оставшуюся сумму. Их обещанию женщина не поверила и сообщила о происшествии в полицию», - рассказали стражи порядка.

По «горячим следам» мошенников удалось задержать. В настоящее время подозреваемые дают признательные показания.

ВЧ

Фото с сайта http://supple.image.newsru.com

