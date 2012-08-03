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Posted 2 августа 2012, 21:34

Published 2 августа 2012, 21:34

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

В ЕАО задержали мошенников

2 августа 2012, 21:34
Сюжет
Происшествие
Они рассчитались за автомобильное топливо сувенирными купюрами

БИРОБИДЖАН. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В ЕАО по «горячим следам» задержали мошенников. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в областном УМВД.
«В Смидовичский районный отдел внутренних дел поступил тревожный сигнал от продавца АЗС «НК Альянс», расположенного на трассе рядом с поселком Смидович. Работница сообщила о том, что двое молодых людей рассчитались с ней сувенирными купюрами и скрылись», - рассказали стражи порядка.
Как оказалось, водителю автомобиля, следовавшего в город Хабаровск, срочно нужно было заправиться, но денег на бензин не хватало. Тогда в ход были пущены сувенирные купюры.
«Обман продавец обнаружила лишь после того, как залила в бак горючее. На предъявленные претензии мужчины отдали имеющиеся у них 90 рублей и сотовый телефон, пообещав, что по возвращению назад отдадут оставшуюся сумму. Их обещанию женщина не поверила и сообщила о происшествии в полицию», - рассказали стражи порядка.
По «горячим следам» мошенников удалось задержать. В настоящее время подозреваемые дают признательные показания.
ВЧ
Фото с сайта http://supple.image.newsru.com

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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