В Хабаровске парень взял двух женщин в заложники и угрожал взорвать дом

ХАБАРОВСК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Полицейские задержали хабаровчанина угрожавшего взорвать дом, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УМВД.

Вчера в 21-45 в дежурную часть Хабаровска поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что он в квартире дома по пер. Отрадному насильно удерживает двух женщин. Звонивший потребовал незамедлительного приезда сотрудников полиции, в случае отказа выполнить его требования молодой человек угрожал взорвать дом.

Как удалось установить, мужчина находился в гостях у матери своей бывшей невесты. Так как девушки не было дома, молодой человек стал выяснять отношения с несостоявшейся тещей. Его не смутило, что в доме находился посторонний человек – подруга женщины. Приставив к горлу жертвы вилку, он требовал, чтобы та уговорила дочь вернуться к нему. Свои угрозы он подкрепил тем, что открыл камфорки на газовой плите. Перепуганные женщины бросились открывать окна и звать на помощь. Но никто не отозвался. В это время злоумышленник стал звонить в полицию.

Через несколько минут к дому прибыли представители силовых ведомств, пожарные, врачи. Была проведена эвакуация жителей дома, отключен газ. Сотрудники полиции предложили звонившему добровольно отпустить заложниц. Однако преступник проигнорировал требования стражей правопорядка.

Учитывая серьёзность намерений мужчины и угрозу не только удерживаемым женщинам, но и всем жильцам пятиэтажки было принято решение силового разрешения сложившейся ситуации. Бойцы специального отряда быстрого реагирования поднялись по пожарной лестнице в квартиру на четвертом этаже и через кухонное окно проникли внутрь. В результате спецоперации ранее неоднократно судимый гражданин 1991 г.р., житель ЕАО пос. Солнечный был задержан.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.