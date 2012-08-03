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Posted 3 августа 2012, 01:16

Published 3 августа 2012, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

В Приморье иномарка улетела в кювет на встречной полосе

3 августа 2012, 01:16
Сюжет
Происшествие
Сразу четверо пострадавших

ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В Шкотовском районе на автодороге Владивосток – Находка – Порт Восточный молодая автолюбительница не выбрала безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, совершила съезд в кювет на противоположной стороне дороги (переехав встречную полосу).
После этого автомашина перевернулась. В «Тойоте Марк 2», помимо водителя, стаж вождения которой составлял полтора года, находились еще три человека, двое из которых – дети 8-ми и 6-ти лет.
Все четверо участников ДТП получили травмы различной степени тяжести, одного из детей отвезли в медицинское учреждение, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГАИ края.
Нк

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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