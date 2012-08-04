Администрация Владивостока "объявила войну" несанкционированной торговле

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в ходе рейдов, которые проходят во всех районах города и охватывают как остановки общественного транспорта, так и придомовые территории, на улицах Русская, Хабаровская, Крыгина, Посьетская, Фадеева, Сахалинская, Давыдова, Новоивановская, Пихтовая, Тухачевского и других прекращена деятельность более 1360 незаконных торговых точек. На нарушителей правопорядка составлено 993 протокола об административных правонарушениях.