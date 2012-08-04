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Posted 4 августа 2012, 02:59

Published 4 августа 2012, 02:59

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Администрация Владивостока "объявила войну" несанкционированной торговле

4 августа 2012, 02:59
С начала года закрыто более тысячи незаконных торговых точек

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За 7 месяцев 2012 года управление торговли и услуг администрации города провело 403 рейда (99 из них - совместно с УМВД по Владивостоку) по пресечению нарушений на потребительском рынке.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в ходе рейдов, которые проходят во всех районах города и охватывают как остановки общественного транспорта, так и придомовые территории, на улицах Русская, Хабаровская, Крыгина, Посьетская, Фадеева, Сахалинская, Давыдова, Новоивановская, Пихтовая, Тухачевского и других прекращена деятельность более 1360 незаконных торговых точек. На нарушителей правопорядка составлено 993 протокола об административных правонарушениях.

Среди незаконных торговых точек - лежащие на земле картонные коробки, наскоро сбитые лотки и багажники автомобилей, с которых продавцы реализуют продукты питания, бытовую химию или текстильные товары. Чаще всего условия хранения товаров не соответствует норме, у торговцев, как правило, отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

А.С.

Фото с сайта: http://vkadre64.ru/category.php?id=6

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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