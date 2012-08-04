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Posted 3 августа 2012, 22:58

Published 3 августа 2012, 22:58

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

В ВВО стартуют российско-индийские учения "Индра-2012"

3 августа 2012, 22:58
"Воевать" будут 500 человек и 50 единиц техники

ХАБАРОВСК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Российско-индийские учения «Индра-2012», которые впервые пройдут на полигоне Восточного военного округа - «Бурдуны» в республике Бурятия, будут носить антитеррористический характер.
В них будет задействовано около 250 военнослужащих с Российской стороны и столько же со стороны индийских вооруженных сил. Также к учениям будет привлечено около 50 единиц боевой и специальной техники. Стоит отметить, что индийские военнослужащие будут действовать на российских боевых машинах.
5 августа прибытие военнослужащих индийских вооруженных сил и размещение в полевом лагере на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.
7 августа состоится церемония открытия учения «Индра-2012». Брифинг руководителей учения о целях и задачах проводимого мероприятия.
7-12 августа будут проведены мероприятия по передаче боевой техники индийским военнослужащим, раздельные и совместные тренировки по огневой, тактической подготовке, вождению боевых машин, спортивно-массовые мероприятия.
13-16 августа активная фаза международных российско-индийских учений «Индра-2012». Объединенная группировка российских и индийских армий проведет разведку, блокирование и уничтожение террористических групп.
С российской стороны бороться с незаконными бандформированиями будут мотострелковая и танковая роты, минометная, артиллерийская и реактивная батареи, гранатометный взвод.
16 августа на полигоне «Бурдуны» пройдет церемония закрытия учения, брифинг с представителями штаба руководства, награждение лучших военнослужащих.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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