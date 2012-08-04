В ВВО стартуют российско-индийские учения "Индра-2012"

ХАБАРОВСК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Российско-индийские учения «Индра-2012», которые впервые пройдут на полигоне Восточного военного округа - «Бурдуны» в республике Бурятия, будут носить антитеррористический характер.

В них будет задействовано около 250 военнослужащих с Российской стороны и столько же со стороны индийских вооруженных сил. Также к учениям будет привлечено около 50 единиц боевой и специальной техники. Стоит отметить, что индийские военнослужащие будут действовать на российских боевых машинах.

5 августа прибытие военнослужащих индийских вооруженных сил и размещение в полевом лагере на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.

7 августа состоится церемония открытия учения «Индра-2012». Брифинг руководителей учения о целях и задачах проводимого мероприятия.

7-12 августа будут проведены мероприятия по передаче боевой техники индийским военнослужащим, раздельные и совместные тренировки по огневой, тактической подготовке, вождению боевых машин, спортивно-массовые мероприятия.

13-16 августа активная фаза международных российско-индийских учений «Индра-2012». Объединенная группировка российских и индийских армий проведет разведку, блокирование и уничтожение террористических групп.

С российской стороны бороться с незаконными бандформированиями будут мотострелковая и танковая роты, минометная, артиллерийская и реактивная батареи, гранатометный взвод.

16 августа на полигоне «Бурдуны» пройдет церемония закрытия учения, брифинг с представителями штаба руководства, награждение лучших военнослужащих.

