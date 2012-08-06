Дальневосточная генерирующая компания предложила внести изменения в законодательство

«На сегодняшний день дебиторская задолженность по тепловой энергии перед Дальневосточной генерирующей компанией превышает 4,2 млрд рублей, из них 3,8 млрд рублей приходится на долю населения, - подчёркивает заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по теплосбытовой деятельности Дмитрий Богдановский. – Величина долгов потребителей сопоставима с объёмом годовой ремонтной программы ДГК, это огромная сумма. Абсолютно очевидна прямая зависимость между неплатежами потребителей и необходимостью пересматривать производственные, ремонтные, инвестиционные и все другие программы энергокомпании. В итоге речь идёт о надёжности энергообеспечения наших потребителей. Поэтому ужесточение санкций по отношению к неплательщикам жизненно необходимо, по-другому сегодня нельзя».