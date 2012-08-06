Дальневосточная генерирующая компания предложила внести изменения в законодательство

Posted 5 августа 2012, 23:46
Published 5 августа 2012, 23:46
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК», входит в холдинг ОАО «РАО ЭС Востока») поддержало инициативу ООО «Мечел-Энерго» об объединении крупнейших энергокомпаний в рабочую группу при комитете по энергетике Государственной Думы РФ.
ОАО «ДГК» направило свои предложения по совершенствованию нормативной базы в сфере регулирования отношений между участниками рынков тепловой и электрической энергии. К инициативе присоединились ещё 11 крупнейших российских энергокомпаний.Об этом сообщила пресс-служба ОАО «ДГК».
«Предложенные нами законодательные и иные инициативы позволят существенно снизить риски энергокомпании от неплатежей потребителей тепловой и электрической энергии», - считает заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по правовым вопросам Татьяна Вороная. – Наши предложения по внесению изменений в действующее законодательство РФ позволят повлиять на снижение проблемной задолженности за потребленные энергоресурсы как населения, так и юридических лиц».
«На сегодняшний день дебиторская задолженность по тепловой энергии перед Дальневосточной генерирующей компанией превышает 4,2 млрд рублей, из них 3,8 млрд рублей приходится на долю населения, - подчёркивает заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по теплосбытовой деятельности Дмитрий Богдановский. – Величина долгов потребителей сопоставима с объёмом годовой ремонтной программы ДГК, это огромная сумма. Абсолютно очевидна прямая зависимость между неплатежами потребителей и необходимостью пересматривать производственные, ремонтные, инвестиционные и все другие программы энергокомпании. В итоге речь идёт о надёжности энергообеспечения наших потребителей. Поэтому ужесточение санкций по отношению к неплательщикам жизненно необходимо, по-другому сегодня нельзя».
Предложения ОАО «ДГК» связаны с проблемами задолженности товариществ собственников жилья, управляющих компаний, незаселённых (пустующих) муниципальных жилых помещений, с проблемами «старой» задолженности и предоставления субсидий малообеспеченным гражданам, с образованием проблемной задолженности детей-сирот, военнослужащих и других категорий населения, с проблемой бездоговорного потребления энергии и рядом других проблем. Совместными усилиями российские энергетики намерены добиться того, чтобы производители тепловой и энергетической энергии получали средства за произведенную ими продукцию в полном объеме и в установленный законом срок.
А.С.
Фото с сайта: http://www.tek-russia.ru/issue/articles/articles_53.html