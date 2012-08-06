vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2012, 23:46

Published 5 августа 2012, 23:46

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Дальневосточная генерирующая компания предложила внести изменения в законодательство

5 августа 2012, 23:46
Эти изменения помогут уменьшить задолженность потребителей

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК», входит в холдинг ОАО «РАО ЭС Востока») поддержало инициативу ООО «Мечел-Энерго» об объединении крупнейших энергокомпаний в рабочую группу при комитете по энергетике Государственной Думы РФ.

ОАО «ДГК» направило свои предложения по совершенствованию нормативной базы в сфере регулирования отношений между участниками рынков тепловой и электрической энергии. К инициативе присоединились ещё 11 крупнейших российских энергокомпаний.Об этом сообщила пресс-служба ОАО «ДГК».

«Предложенные нами законодательные и иные инициативы позволят существенно снизить риски энергокомпании от неплатежей потребителей тепловой и электрической энергии», - считает заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по правовым вопросам Татьяна Вороная. – Наши предложения по внесению изменений в действующее законодательство РФ позволят повлиять на снижение проблемной задолженности за потребленные энергоресурсы как населения, так и юридических лиц».

«На сегодняшний день дебиторская задолженность по тепловой энергии перед Дальневосточной генерирующей компанией превышает 4,2 млрд рублей, из них 3,8 млрд рублей приходится на долю населения, - подчёркивает заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по теплосбытовой деятельности Дмитрий Богдановский. – Величина долгов потребителей сопоставима с объёмом годовой ремонтной программы ДГК, это огромная сумма. Абсолютно очевидна прямая зависимость между неплатежами потребителей и необходимостью пересматривать производственные, ремонтные, инвестиционные и все другие программы энергокомпании. В итоге речь идёт о надёжности энергообеспечения наших потребителей. Поэтому ужесточение санкций по отношению к неплательщикам жизненно необходимо, по-другому сегодня нельзя».

Предложения ОАО «ДГК» связаны с проблемами задолженности товариществ собственников жилья, управляющих компаний, незаселённых (пустующих) муниципальных жилых помещений, с проблемами «старой» задолженности и предоставления субсидий малообеспеченным гражданам, с образованием проблемной задолженности детей-сирот, военнослужащих и других категорий населения, с проблемой бездоговорного потребления энергии и рядом других проблем. Совместными усилиями российские энергетики намерены добиться того, чтобы производители тепловой и энергетической энергии получали средства за произведенную ими продукцию в полном объеме и в установленный законом срок.

А.С.

Фото с сайта: http://www.tek-russia.ru/issue/articles/articles_53.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика