Из лагеря "Бонивур" в районе имени Лазо эвакуировали 225 детей

ХАБАРОВСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня из летнего оздоровительного лагеря «Бонивур» района имени Лазо были эвакуированы 225 детей в связи с угрозой подтопления, которая возникла из-за паводков.

По информации дежурно-диспетчерской службы Правительства Хабаровского края, школьники направлены в детский оздоровительный лагерь «Океан», расположенный в пригороде Хабаровска (район Воронеж-1).

Как сообщил в ходе общения с журналистами начальник управления гражданской защиты Правительства края Виктор Маслов, обстановка в районе по-прежнему остается сложной.

Гребень хорского паводка, вошедший в реку Кия, подходит к поселку Переяславка. Сейчас там подтоплены шесть огородов, есть вероятность подтопления жилых домов. Уровень воды у поселка составляет 380 см., при опасном – 450 см. В ближайшие два дня паводок дойдет и до поселка Хор, но его жителей надежно защищает дамба, на которой работают шесть насосов откачки воды.

Виктор Маслов сообщил, что в прошлую пятницу власти края провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого рассмотрели ситуацию с паводками в районе имени Лазо.

Согласно принятых решений, во всех населенных пунктах, подверженных угрозе затопления, сделаны запасы продовольствия, питьевой воды, медикаментов. Организован подомовой обход жителей с предупреждением о возможных подтоплениях.

«Всего в районе подтопило семь населенных пунктов, в том числе 19 жилых домов, 269 приусадебных участков, 310 сельхозугодий, пострадали 559 жителей. После того, как угроза минует, на первое место выйдут вопросы оказания им материальной помощи. Сейчас специальные комиссии оценивает ущерб в поселке Бичевая и селе Гвасюги. В районе продолжает действовать режим ЧС», - сказал Виктор Маслов.