Китайские браконьеры стали реже рыбачить на Амуре

ХАБАРОВСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области подведены итоги оперативно-служебной деятельности за июль.

За это время зафиксирован 1 случай нарушения режима государственной границы китайскими рыбаками с целью незаконного промысла рыбы в российской части вод рек Амур и Уссури, задержано 2 гражданина Китая.

Подразделениями государственной морской инспекции Пограничного управления за отчетный период было проведено 2328 контрольно-поверочных мероприятий в отношении судов и рыбпользователей осуществляющих рыболовство, 60 рейдов по осуществлению государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов. В ходе осуществления проверок за нарушения природоохранного законодательства и правил рыболовства, подразделениями государственной морской инспекции, дознания и административной практики возбуждено 82 дела об административных правонарушениях. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 204 тыс. рублей.

Не прекращаются факты нарушений пограничного режима местными жителями приграничья. За прошедший месяц пограничниками было задержано 30 человек. По итогам разбирательства все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов предусмотренных статьей 18.2 КоАП РФ на общую сумму порядка 11 тысяч рублей.

Подразделениями пограничного контроля пропущено через государственную границу более 90 тысяч человек, в том числе около 16 тысяч иностранцев, порядка 3 тысяч транспортных средств, в том числе 1500 иностранных. Выявлено 153 человека с неисправными документами.

За отчетный период на участке Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО погранпредставительскими аппаратами России и Китая были проведены 14 встреч и 4 заседания, 7 совместных рейдов, по контролю состояния режима государственной границы.