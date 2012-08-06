Россия сядет на голодный паек?

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В условиях дестабилизации климата земледелие в России становится все более рискованным занятием. Едва аграрии отдышались от жары 2010 г., как случились аномальные морозы, а затем и новая засуха. Тут уже не до экспорта – себя бы прокормить.

Виды на урожай-2012 ухудшаются каждый месяц. Если в конце весны Минсельхоз надеялся, что сбор зерна достигнет рекордных прошлогодних показателей – 94 млн т, то в июне ожидания уменьшились до 85 млн тонн. После этого были дожди и наводнение на Кубани, а в Сибири, наоборот, засуха. В июле эксперты прогнозировали уже лишь 80 млн тонн. Теперь правительственный прогноз 77 - 80 млн т, почти на 10 млн т меньше, чем средний показатель за последние пять лет. Причем впереди еще август, который, как говорят синоптики, тоже будет засушливым. Так что и этот прогноз, видимо, не окончательный.

Конечно, в 2010 г. урожай был значительно хуже – всего около 60 млн тонн. Но и в этом году ситуация близка к чрезвычайной: аграрии не просто констатируют не лучший урожай – они подсчитывают ущерб. По оценкам Минсельхоза, он уже составил около 33 млрд рублей.

Цены на зерно уже превышают показатели катастрофического 2010 года. А вслед за ними обязательно вырастут цены на молоко и мясо.

Более того, на мировом рынке может возникнуть реальный дефицит зерна, поскольку одновременно с Россией засуха поразила и других крупных производителей – США, Украину, Казахстан. А Европу, наоборот, залило дождями.

В общем, нужны большие инвестиции в село. И, кстати, на первые годы членства в ВТО Россия выторговала себе такую возможность – увеличить нынешний объем субсидирования сельского хозяйства почти вдвое, до $9 миллиардов. Нужно лишь суметь воспользоваться этой возможностью – даже если для этого придется притормозить программу строительства новых атомных субмарин. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на «Утро.ру».