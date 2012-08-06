"Славянский берег" в Приморье соберет любителей авторской песни

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Фестиваль бардовской песни "Славянский берег" пройдет в приморском поселке Славянка с 10 по 12 августа.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» организаторы, в этом году мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Хасанских событий, которые будут праздноваться в следующем году.

Напомним, фестиваль собирает авторов-исполнителей и любителей авторской песни с 1998 года. География участников фестиваля впечатляет – сюда приезжают барды из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов Дальнего Востока.