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Posted 5 августа 2012, 22:19

Published 5 августа 2012, 22:19

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

"Славянский берег" в Приморье соберет любителей авторской песни

5 августа 2012, 22:19
Фестиваль бардовской песни в этом году посвящен празднованию 75-летия Хасанских событий

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Фестиваль бардовской песни "Славянский берег" пройдет в приморском поселке Славянка с 10 по 12 августа.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» организаторы, в этом году мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Хасанских событий, которые будут праздноваться в следующем году.
Напомним, фестиваль собирает авторов-исполнителей и любителей авторской песни с 1998 года. География участников фестиваля впечатляет – сюда приезжают барды из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов Дальнего Востока.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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