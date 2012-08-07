Анонсы и памятные даты 8 августа от РИА "Восток-Медиа"

1815 - Наполеон Бонапарт отплыл на остров Св. Елены, чтобы провести там остаток своей жизни.

1946 - два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.

1963 - ограбление века. В Англии преступники напали на почтовый поезд и ушли с добычей в 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Из пятнадцати преступников двенадцать были схвачены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Одному из организаторов преступления Ронни Биггсу, получившему 30 лет, удалось в 1965 году бежать, сделать пластическую операцию и скрыться в Бразилии. В ноябре позапрошлого года Бразилия отказалась выдать его Великобритании. В 70-е гг. Биггс, фигура неординарная, записал несколько песен с панк-группой Sex Pistols, а в 1979 году снялся вместе с группой и Малькольмом Маклареном в фильме The Great Rock-n-Roll Swindle. Весной прошлого года 68-летний Биггс перенес удар, в результате которого у него отнялась речь и частично была парализована правая рука. В 2001 году он решил вернуться в Англию, надеясь, что за давностью лет будет прощен, но сразу же был арестован.

1967 - в Бангкоке образована Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, затем Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).

1972 - группа ученых заявила об обнаружении гигантской рептилии в озере Лох-Несс.