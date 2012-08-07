Анонсы и памятные даты 8 августа от РИА "Восток-Медиа"

Posted 7 августа 2012, 19:46
Published 7 августа 2012, 19:46
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 8 августа в 12.00 в зале «Рубин» гостиницы «Хенде» (2 этаж) пройдет встреча с активом Приморского отделения общественной организации «Деловая Россия» и пресс-конференция сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимира Головнева, основавшего в 1992 году во Владивостоке компанию «Восток-Сервис». 9 августа в 7.00 с проспекта Красоты стартует автопробег Владивосток - Калининград, приуроченный к юбилею компании.
ВЛАДИВОСТОК. 8 августа с 9.00 до 15.00 в связи с проведением ремонтных работ часть Владивостока будет отключена от холодного водоснабжения. От холодного водоснабжения будут отключены четыре улицы района Второй Речки: ул. Кирова, ул. Магнитогорская, ул. Чкалова,
ул. Енисейская 1 – 11.
ВЛАДИВОСТОК. 8 августа во Владивостоке в Амурском заливе в 19.00 пройдет регата Кубок Владивостока (12 гонок по средам). Крейсерские яхты все классы, «Platu 25».
ВЛАДИВОСТОК. 8-12 августа во Владивостоке будет проходить Дальневосточная парусная регата среди юношей. Классы яхт: Q, С, Л, Л4.7, 420, ПД юноши, Л взрослые.
ВЛАДИВОСТОК. 8 августа на стадионе школы № 78 (ул. Ватутина, 24) пройдет спортивная эстафета для школьников "Street drive". Участников эстафеты ждут интересные конкурсы, спортивные соревнования, музыка, веселье и призы. Начало в 11.00.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 8 августа в 15.00 в думском зале заседаний администрации города состоится семинар-совещание по вопросу «Об исполнении и применении законодательства о защите прав потребителей на территории Комсомольска-на-Амуре», где будут подведены итоги рассмотрения обращений потребителей, поступивших в первом полугодии 2012 г. Мероприятие состоится в режиме «круглого стола». В семинаре примут участие представители администрации города, руководители крупнейших предприятий торговли, организации, оказывающие возмездные услуги (выполняющие работы), представители торговых центров, кредитных и общественных организаций города.
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 8 августа в Южно-Сахалинске состоится горячая телефонная линия по вопросам регламентации муниципальных услуг. С 10.00 до 11.00 на интересующие жителей города вопросы ответят специалисты аналитического управления. Тел. горячей линии: 49-80-95.
ВЛАДИВОСТОК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 8 августа 1862 года подполковник Бабкин приступил к производству описи залива Петра Великого и порта Владивосток. Для успешного проведения работ был создан небольшой отряд, в состав которого входили винтовой клипер «Разбойник» (командир лейтенант В. И. Попов), винтовой корвет «Новик» ( командир капитан-лейтенант К.Г. Скрыплёв) и паровой баркас. С этих судов участники работ проводили опись побережья, а так же судовой и шлюпочный промеры.
8 августа 1885 года городской голова Маковский поднял на заседании думы вопрос об образовании во Владивостоке общества народных чтений.
8 августа 1885 года в связи с решением думы приступили к строительству деревянных тротуаров на улицах Светланской и Лютеранской. Причём на первой из них домовладельцы производили работы за свой счёт. Это были первые тротуары Владивостока.
8 августа 1908 года газета «Владивосток» сообщила своим читателям, что работами по благоустройству Владивостока заинтересовались за границей. В городскую управу обратилась королевская комиссия по расширению и улучшению Сиднея (Австралия) с просьбой выслать ей проекты, сметы и прочую документацию производимых городом работ по его улучшению. Документы были высланы. А в ноябре пришла благодарность от секретаря комиссии, где сообщалось, что в Сиднее намерены воспользоваться полученными материалами и планами некоторых городских зданий. Были времена, когда и на нас равнялся зарубежный мир!
8 августа 1932 года вступила в строй первая очередь владивостокского холодильника - крупнейшего на Дальнем Востоке.
1815 - Наполеон Бонапарт отплыл на остров Св. Елены, чтобы провести там остаток своей жизни.
1946 - два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.
1963 - ограбление века. В Англии преступники напали на почтовый поезд и ушли с добычей в 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Из пятнадцати преступников двенадцать были схвачены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Одному из организаторов преступления Ронни Биггсу, получившему 30 лет, удалось в 1965 году бежать, сделать пластическую операцию и скрыться в Бразилии. В ноябре позапрошлого года Бразилия отказалась выдать его Великобритании. В 70-е гг. Биггс, фигура неординарная, записал несколько песен с панк-группой Sex Pistols, а в 1979 году снялся вместе с группой и Малькольмом Маклареном в фильме The Great Rock-n-Roll Swindle. Весной прошлого года 68-летний Биггс перенес удар, в результате которого у него отнялась речь и частично была парализована правая рука. В 2001 году он решил вернуться в Англию, надеясь, что за давностью лет будет прощен, но сразу же был арестован.
1967 - в Бангкоке образована Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, затем Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).
1972 - группа ученых заявила об обнаружении гигантской рептилии в озере Лох-Несс.
Именинники: Игнатий, Моисей, Федор, Прасковья.