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Posted 6 августа 2012, 23:08

Published 6 августа 2012, 23:08

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Губернатор Камчатки озаботился взрывами в Петропавловске

6 августа 2012, 23:08
Горожане сообщили ему о возобновившихися спустя десятилетие работами в карьере

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Законность проведения буровзрывных работ и разработки месторождения строительного камня на сопке Петровская проверят надзорные органы. С соответствующим письмом в камчатскую межрайонную природоохранную прокуратуру и краевое Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратился губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
По словам главы региона, общественность обеспокоена возобновившимися спустя десятилетие работами в карьере. «Мне пришло письмо от инициативной группы жителей Петропавловска-Камчатского. Люди опасаются ухудшения экологической обстановки в результате взрывных работ на месторождении», - отметил Владимир Илюхин.
Подписи под открытым письмом губернатору края поставили около 60 человек. «Ещё в 1991 году работы в карьере должны были быть прекращены и произведена рекультивация нарушенных земель. Но, к сожалению, карьер разрабатывается усиленными темпами до настоящего времени, - говорится в обращении. - При дроблении горной массы практически постоянно идёт пылевое загрязнение, в том числе взвешенными частицами, что ведёт к загрязнению атмосферного воздуха».
Правовую оценку законности работ, производимых на месторождении «Сопка Петровская» теперь должны дать надзорные органы. Кроме того, в ближайшее время в правительстве края пройдёт совещание, посвящённое этому вопросу, с участием всех заинтересованных сторон, сообщила пресс-служба краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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