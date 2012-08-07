"Мобильный клиент" - новый сервис для клиентов ВТБ

ОАО Банк ВТБи его дочерние банки (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Cеть продаж Группы состоит из офисов в России, СНГ и Европе.



В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и пять дочерних банков, крупнейшими из которых являются ВТБ24, Банк Москвы и «ТрансКредитБанк».



За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через 15 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь (два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через два представительства, расположенные в Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 4 филиала ВТБ Капитал в Сингапуре, Дубае, Гонконге и Нью-Йорке. По состоянию на 31 марта 2012 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (6450,5 млрд рублей) и средствам клиентов (3 332,9 млрд рублей).Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала.

