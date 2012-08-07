"Мобильный клиент" - новый сервис для клиентов ВТБ

Posted 7 августа 2012, 03:25
Published 7 августа 2012, 03:25
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Для повышения качества обслуживания клиентов банк ВТБ запустил новый сервис «Мобильный клиент» системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО),- сообщили РИА "Восток-Медиа" из пресс-службы банка. Данный сервис предоставляет возможность с мобильного устройства (телефон, планшет и прочее) получить мгновенный доступ к информации по счетам (выпискам, деталям по платежам), подключенным к ДБО в круглосуточном режиме без установки дополнительного программного обеспечения.
«Для получения оперативной информации о состоянии лицевого счета, платежах мобильный сервис просто незаменим, - комментирует руководитель операционно-кассовой службы Владивостокского филиала ВТБ Наталья Гимаева, - «мобильный клиент» позволяет контролировать движение денежных средств по лицевому счету предприятия в любое время суток и в любом месте, где есть возможность выхода в интернет. К тому же, в течение первых трех месяцев комиссия за пользование этим сервисом взиматься банком не будет».
Получить более подробную информацию об условиях предоставления банком ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» можно в филиалах банка ВТБ.
Для справки:
ОАО Банк ВТБи его дочерние банки (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Cеть продаж Группы состоит из офисов в России, СНГ и Европе.
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и пять дочерних банков, крупнейшими из которых являются ВТБ24, Банк Москвы и «ТрансКредитБанк».
За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через 15 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь (два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через два представительства, расположенные в Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 4 филиала ВТБ Капитал в Сингапуре, Дубае, Гонконге и Нью-Йорке. По состоянию на 31 марта 2012 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (6450,5 млрд рублей) и средствам клиентов (3 332,9 млрд рублей).Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала.
Филиал ВТБ во Владивостоке является одним из динамично развивающихся подразделений на Дальнем Востоке, клиентами которого являются крупные предприятия региона. Управляющий Филиала ОАО Банк ВТБ городе Владивостоке - Якименко Елена Анатольевна.
Филиал ОАО Банк ВТБ в городе Владивостоке
Тел.: (423) 2-301- 459, факс: (423) 2-300-983
www.vtb.ru