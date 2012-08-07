В Москве жителя Приморья не выпустили за границу из-за долгов

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В отделе судебных приставов по городскому округу Спасск — Дальнему и Спасскому муниципальному району УФССП России по Приморскому краю было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Л. о взыскании задолженности в размере свыше 10 000 рублей за коммунальные услуги в пользу КГУП «Примтеплоэнерго».

Так как гражданин Л. задолженность своевременно не погасил, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

В июле этого года должник собрался с семьей на летний отдых к морю за границу и приобрел билеты на самолет. При прохождении паспортного контроля в московском аэропорту «Шереметьево» должник был остановлен.

В конечном итоге, семья гражданина Л. вылетела на отдых за границу, а должник вынужден был остаться.

В этот же день гражданин Л. погасил задолженность в полном объеме. Как только был произведен платеж, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд из РФ. Однако выехать за пределы родины гражданин Л. сможет только после того, как в пограничные органы поступит постановление судебного пристава-исполнителя о снятии ограничения. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.