Хабаровского полицейского подозревают в бегстве с места ДТП

ВЛАДИВОСТОК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Главным управлением МВД России по Дальневосточному федеральному округу назначена служебная проверка по факту ДТП, произошедшего в ночь с 6 по 7 августа во Владивостоке. Столкнулись «Тойота Виндом» (госномер Е 828 А 125) и «Митсубиси Лансер» (госномер М 395 ЕХ 125). От удара «Лансер» развернуло и отбросило вправо, после чего машина врезалась в витрину салона по продаже телефонов. Пострадавших в аварии нет, сообщает официальный сайт ГУ МВД России по ДФО.

Водитель машины «Тойота Виндом» с места ДТП скрылся. Проведение служебной проверки связано с тем, что за рулем мог находиться сотрудник ГУ МВД России по ДФО, находящийся в настоящее время в отпуске.

Решением начальника ГУ МВД России по ДФО создана специальная комиссия, в которую вошли специалисты отдела конспирации, кадров и госслужбы, в том числе – старший психолог главка. Они направлены во Владивосток для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По окончании служебной проверки руководством ГУ МВД России по ДФО будет дана принципиальная оценка действиям сотрудника и его руководителям.