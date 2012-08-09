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Posted 9 августа 2012, 00:44

Published 9 августа 2012, 00:44

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Генеральный директор ООО "Восток-ИнвестСталь" Галина Шкарупа поздравляет с профессиональным праздником - с Днем строителя

9 августа 2012, 00:44
Желаем Вам благополучия, семейного счастья, новых творческих замыслов и профессиональных побед!

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь» Галина Шкарупа поздравляет с профессиональным праздником - с Днем строителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Галина Шкарупа:

«От имени ООО «Восток-ИнвестСталь» и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
В строительном комплексе нашей необъятной страны работают специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики и созидатели.
Вам под силу воплотить в жизнь новейшие архитектурные решения и современные технологии строительства, сохранить для потомков историческое наследие и реализовать мечты граждан о комфортном и современном жилье.
Желаем Вам благополучия, семейного счастья, новых творческих замыслов и профессиональных побед!".

С уважением, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь» Галина Шкарупа

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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