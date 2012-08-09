Генеральный директор ООО "Восток-ИнвестСталь" Галина Шкарупа поздравляет с профессиональным праздником - с Днем строителя

«От имени ООО «Восток-ИнвестСталь» и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

В строительном комплексе нашей необъятной страны работают специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики и созидатели.

Вам под силу воплотить в жизнь новейшие архитектурные решения и современные технологии строительства, сохранить для потомков историческое наследие и реализовать мечты граждан о комфортном и современном жилье.

Желаем Вам благополучия, семейного счастья, новых творческих замыслов и профессиональных побед!".