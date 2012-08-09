Posted 9 августа 2012, 00:44
Published 9 августа 2012, 00:44
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь» Галина Шкарупа поздравляет с профессиональным праздником - с Днем строителя, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Галина Шкарупа:
«От имени ООО «Восток-ИнвестСталь» и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
В строительном комплексе нашей необъятной страны работают специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики и созидатели.
Вам под силу воплотить в жизнь новейшие архитектурные решения и современные технологии строительства, сохранить для потомков историческое наследие и реализовать мечты граждан о комфортном и современном жилье.
Желаем Вам благополучия, семейного счастья, новых творческих замыслов и профессиональных побед!".
С уважением, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь» Галина Шкарупа