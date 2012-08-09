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Posted 9 августа 2012, 02:19

Published 9 августа 2012, 02:19

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Главный пристав России пригрозил амурским должникам сомнительной славой

9 августа 2012, 02:19
Сюжет
Происшествие
Информацию о неплательщиках разместят на баннерах

БЛАГОВЕЩЕНСК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Лица злостных алиментщиков появятся на баннерах, которые установят на улицах амурских населенных пунктов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков, побывавший в области с проверкой деятельности подразделений своего ведомства.

Шанс увидеть себя на плакате есть у тех, кто задолжал своим детям больше 10 тысяч рублей. Как отметил главный пристав страны, подобный опыт уже оказался действенным в других регионах.

«Эта мера очень действенна в отношении любого гражданина, у которого осталась еще чуть-чуть совести, – отметил Артур Парфенчиков. – Люди реагируют на эти вещи. Даже проявляются из другого города, говорят – я здесь, давайте направьте исполнительный лист на место работы».

Артур Парфенчиков посетил Тамбовский, Ивановский и Благовещенский районы. В целом итогами поездки он остался доволен, однако отметил необходимость оптимизации службы судебных приставов в Приамурье. К 1 ноября в Благовещенске и его окрестностях будут созданы 3 полноценных территориальных отдела со всеми полномочиями.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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