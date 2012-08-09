Главный пристав России пригрозил амурским должникам сомнительной славой

«Эта мера очень действенна в отношении любого гражданина, у которого осталась еще чуть-чуть совести, – отметил Артур Парфенчиков. – Люди реагируют на эти вещи. Даже проявляются из другого города, говорят – я здесь, давайте направьте исполнительный лист на место работы».