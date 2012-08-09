Главный пристав России пригрозил амурским должникам сомнительной славой

Posted 9 августа 2012, 02:19
Published 9 августа 2012, 02:19
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
БЛАГОВЕЩЕНСК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Лица злостных алиментщиков появятся на баннерах, которые установят на улицах амурских населенных пунктов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков, побывавший в области с проверкой деятельности подразделений своего ведомства.
Шанс увидеть себя на плакате есть у тех, кто задолжал своим детям больше 10 тысяч рублей. Как отметил главный пристав страны, подобный опыт уже оказался действенным в других регионах.
«Эта мера очень действенна в отношении любого гражданина, у которого осталась еще чуть-чуть совести, – отметил Артур Парфенчиков. – Люди реагируют на эти вещи. Даже проявляются из другого города, говорят – я здесь, давайте направьте исполнительный лист на место работы».
Артур Парфенчиков посетил Тамбовский, Ивановский и Благовещенский районы. В целом итогами поездки он остался доволен, однако отметил необходимость оптимизации службы судебных приставов в Приамурье. К 1 ноября в Благовещенске и его окрестностях будут созданы 3 полноценных территориальных отдела со всеми полномочиями.