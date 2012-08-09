Горячительные напитки толкнули приморца на приключения

Posted 9 августа 2012, 03:57
Published 9 августа 2012, 03:57
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Шкотовском районе Приморья 24-летний парень проводил время в компании сверстника за распитием спиртных напитков. После продолжительного застолья, когда хозяин уже отправился спать, гость взял со стола ключи от авто товарища и уехал на машине марки «Сузуки Аэро» в неизвестном направлении, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Наутро, проснувшись и обнаружив пропажу транспортного средства, потерпевший сообщил об инциденте в полицию.
Оперативникам не составило труда разыскать подозреваемого.
Выяснилось, что во время ночной прогулки горе-водитель не справился с управлением и в трех километрах от места угона совершил съезд в кювет.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
А.М.
Фото: http://fresh.org.ua/?fresh=111&nn=31650