Студентам ДВФУ оплатят переезд в новый кампус на острове Русский

По словам начальника отдела внеучебной работы со студентами Департамента молодежной политики ДВФУ Игоря Филиппова, деньги студенты могут потратить по своему усмотрению. Кроме того, для перевозки вещей из общежития в новый кампус ДВФУ будет предоставлен бесплатный транспорт. При желании студенты вторых-пятых курсов могут отказаться от переезда и жить в своем общежитии на материке.