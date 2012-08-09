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Posted 8 августа 2012, 20:23

Published 8 августа 2012, 20:23

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

В Приморье уснувший за рулем водитель устроил ДТП

8 августа 2012, 20:23
Сюжет
Происшествие
И... совсем не пострадал

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Рассеянное внимание и усталость за рулем могут стать причинами страшных аварий. В Пожарском районе на автодороге Хабаровск - Владивосток водитель «Тойота Камри» уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Фусо».
В результате ДТП пострадал водитель «Фусо», его с множественными рваными ранами и закрытым переломом ребер доставили в больницу. К удивлению инспекторов ДПС и медиков, уснувший водитель «Камри» не пострадал, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГАИ края.
нк

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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