В Приморье уснувший за рулем водитель устроил ДТП

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Рассеянное внимание и усталость за рулем могут стать причинами страшных аварий. В Пожарском районе на автодороге Хабаровск - Владивосток водитель «Тойота Камри» уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Фусо».

В результате ДТП пострадал водитель «Фусо», его с множественными рваными ранами и закрытым переломом ребер доставили в больницу. К удивлению инспекторов ДПС и медиков, уснувший водитель «Камри» не пострадал, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГАИ края.

нк

