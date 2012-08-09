Юбилей гражданской авиации Приморья: почтение к ветеранам и сохранение традиций

Более 300 человек собрались в этот день за единым столом, это те авиаторы, кто отдавал свои силы и знания на благо развития авиации Дальнего Востока. Все, кто ушел на заслуженный отдых с авиапредприятий, проработав здесь десять и более лет, являются почетными ветеранами. Их всех объединила любовь к небу, ведь работа в авиации отличается от многих других занятий, — она предполагает тесные связи между людьми, особое отношение к своему делу и другу к другу.