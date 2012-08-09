Юбилей гражданской авиации Приморья: почтение к ветеранам и сохранение традиций

Posted 8 августа 2012, 20:23
Published 8 августа 2012, 20:23
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Cостоялась двадцать первая по счету встреча ветеранов производства двух авиационных предприятий Приморья - «Владивосток Авиа» и «Международного аэропорта Владивосток». В августе этого года исполняется 80 лет с момента образования Гражданской авиации Приморья. Это значительное событие в масштабе не только края, но и всей страны. История создания и развития авиации на восточном рубеже России охватывает судьбы многих людей и поколений. Авиаторы всегда славились своей сплоченностью, бережным отношениям к летным традициям и уважением к ветеранам. Как сообщили «Восток-Медиа» в служба по связям с общественностью «Владивосток Авиа», на этом основана политика компании. Здесь ведется активная работа с ветеранами предприятия, включающая поддержку и организацию праздничных встреч.
Более 300 человек собрались в этот день за единым столом, это те авиаторы, кто отдавал свои силы и знания на благо развития авиации Дальнего Востока. Все, кто ушел на заслуженный отдых с авиапредприятий, проработав здесь десять и более лет, являются почетными ветеранами. Их всех объединила любовь к небу, ведь работа в авиации отличается от многих других занятий, — она предполагает тесные связи между людьми, особое отношение к своему делу и другу к другу.
По сложившейся традиции встреча ветеранов производства проходит в ангаре для ремонта и обслуживания самолетов на летном поле — в дружеской и очень теплой атмосфере. Накануне встречи здесь навели порядок, украсили просторное помещение, установили сцену для артистов, накрыли праздничные столы.
Генеральный директор ОАО «Владивосток Авиа» Дмитрий Тыщук, приветствуя ветеранов в начале встречи, представил краткий отчет о делах прошлого года. Ветеранам авиапредприятия небезразлично, как сегодня обстоят дела в компании, что изменилось за прошлый год. Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Иванович подчеркнул:
— Встречи ветеранов — это возможность выразить свою благодарность людям, которые отдали лучшие годы своей жизни нашему предприятию, вклад которых есть и в развитии всей гражданской авиации, как Приморья, так и России. Сегодня здесь собрались единомышленники, посвятившие свою жизнь развитию и процветанию авиапредприятия.
Сегодня во «Владивосток Авиа» и «Международном аэропорту Владивосток» коллектив ветеранов составляет около пятисот человек. Многие из них волею судьбы живут в разных городах России, некоторые — в отдаленных поселках Приморья, там, где были расположены посадочные площадки и аэропорты местных воздушных линий.
Как бы ни складывались обстоятельства, такие встречи — это как раз то событие, которого люди, оставшиеся преданными авиации, ждут целый год и стараются быть на ней, радуются общению, вспоминают былые годы, живо интересуются новостями. Результатом самоотверженного труда многих поколений авиаторов стало то, что сегодня «Владивосток Авиа» является одной из крупнейших авиакомпаний России.
И для всех встреча была радостной, полной приятных сюрпризов. Специально для пожилых людей творческий коллектив подобрал репертуар в ритме вальса и популярных авиационных песен тех лет. Эти встречи — заряд бодрости на весь следующий год.
Коллектив авиаторов — это большая семья, где есть старшее поколение наставников, где растут и крепнут крупные специалисты, где набираются опыта молодые. И все дорожат добрыми отношениями, все думают о будущем, помнят историю предприятия, чтят традиции.