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Posted 10 августа 2012, 00:39

Published 10 августа 2012, 00:39

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

В Приморье стартовала акция для "очкариков"

10 августа 2012, 00:39
Она проходит под девизом "Видеть всё – ты можешь!"

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Старшеклассники и студенты из малообеспеченных семей, имеющие миопию различной степени, могут бесплатно пройти осмотр у врача-офтальмолога и получить в подарок набор мягких контактных линз и средств ухода за ними.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, благотворительная акция проходит в офтальмологическом отделении «Владивостокского клинико-диагностического центра» при поддержке департамента здравоохранения Приморского края. Как рассказали специалисты департамента, старшеклассники и студенты из малообеспеченных семей могут бесплатно пройти осмотр, диагностику, обучающие занятия и получить в подарок набор мягких контактных линз и средств ухода за ними. Для этого необходимо согласовать время приема в регистратуре «Владивостокского клинико-диагностического центра» (ул. Светланская, 169/171) или по телефону: 222-28-23.

А.С.

Фото с сайта: http://photokaravan.com/Gallery/Portrait/6c78fb24-b7a3-44f1-861a-6d7f396ac45e

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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