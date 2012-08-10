В Приморье стартовала акция для "очкариков"

Posted 10 августа 2012, 00:39
Published 10 августа 2012, 00:39
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Старшеклассники и студенты из малообеспеченных семей, имеющие миопию различной степени, могут бесплатно пройти осмотр у врача-офтальмолога и получить в подарок набор мягких контактных линз и средств ухода за ними.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, благотворительная акция проходит в офтальмологическом отделении «Владивостокского клинико-диагностического центра» при поддержке департамента здравоохранения Приморского края. Как рассказали специалисты департамента, старшеклассники и студенты из малообеспеченных семей могут бесплатно пройти осмотр, диагностику, обучающие занятия и получить в подарок набор мягких контактных линз и средств ухода за ними. Для этого необходимо согласовать время приема в регистратуре «Владивостокского клинико-диагностического центра» (ул. Светланская, 169/171) или по телефону: 222-28-23.
А.С.
Фото с сайта: http://photokaravan.com/Gallery/Portrait/6c78fb24-b7a3-44f1-861a-6d7f396ac45e