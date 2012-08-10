В Приморье стартовала акция для "очкариков"

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, благотворительная акция проходит в офтальмологическом отделении «Владивостокского клинико-диагностического центра» при поддержке департамента здравоохранения Приморского края. Как рассказали специалисты департамента, старшеклассники и студенты из малообеспеченных семей могут бесплатно пройти осмотр, диагностику, обучающие занятия и получить в подарок набор мягких контактных линз и средств ухода за ними. Для этого необходимо согласовать время приема в регистратуре «Владивостокского клинико-диагностического центра» (ул. Светланская, 169/171) или по телефону: 222-28-23.