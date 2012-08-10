Владивостокские танцоры победили в Гонконге

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, кроме интересной культурно-экскурсионной программы у танцоров была и насыщенная образовательная программа. Участники ансамбля вместе с педагогом Еленой Кузиной дали четыре мастер-класса по русскому танцу в хореографических школах и студиях Гонконга, где их с интересом встречали танцоры самого разного возраста, от 7 до 65 лет. Ребята из «Алисы» были приятно удивлены неподдельным интересом танцевального сообщества Гонконга к так называемому «западному» танцу. В репертуаре многих танцевальных коллективов Гонконга большое место занимают болгарские, шотландские, румынские и русские танцы.