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Posted 10 августа 2012, 07:01

Published 10 августа 2012, 07:01

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Владивостокские танцоры победили в Гонконге

10 августа 2012, 07:01
Танцевальный коллектив "Алиса" завоевал главный приз фестиваля

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Владивостокский образцовый хореографический ансамбль «Алиса» вернулся с победой из Гонконга, где коллектив принял участие в фестивале «International Hong Kong Cup Art Festival». Ребята завоевали главный приз фестиваля – Кубок Гонконга.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, кроме интересной культурно-экскурсионной программы у танцоров была и насыщенная образовательная программа. Участники ансамбля вместе с педагогом Еленой Кузиной дали четыре мастер-класса по русскому танцу в хореографических школах и студиях Гонконга, где их с интересом встречали танцоры самого разного возраста, от 7 до 65 лет. Ребята из «Алисы» были приятно удивлены неподдельным интересом танцевального сообщества Гонконга к так называемому «западному» танцу. В репертуаре многих танцевальных коллективов Гонконга большое место занимают болгарские, шотландские, румынские и русские танцы.

Мастерство участников ансамбля «Алиса» было высоко оценено не только членами жюри, но и руководителями оргкомитета фестиваля «Hong Kong Cup Organizing Committee». Владивостокскому коллективу поступило несколько интересных предложений о дальнейшем сотрудничестве как в рамках фестивально-конкурсных программ, так и на образовательно-обучающем уровне (серия мастер-классов, презентаций по «Истории русского народного танца»).

А.С.

Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/2012/48351/

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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