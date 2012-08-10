Во Владивостоке здание реконструируют под детский сад

Четыре года назад администрация города по заданию Игоря Пушкарёва начала работу по возврату бывших детских садов. И руководство ВГПСС было предупреждено о необходимости готовиться к переезду. Впрочем, угрозы оказаться на улице у этой важной для города службы, не было: для спасателей подыскали и предоставили необходимые помещения на Корнилова, 15. Сейчас там завершен ремонт и персонал службы переехал. В новом детском саду предстоит полностью восстановить музыкальный и спортивный залы, пищеблок, игровые комнаты, уютные спальни. На стенах должны появиться целые композиции рисунков, которые, кстати, художники делают совместно с детскими психологами. Территорию садика предстоит огородить забором, установить уличные фонари, повесить камеры видеонаблюдения. На прогулочных зонах появятся качели, горки, беседки.