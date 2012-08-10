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Posted 10 августа 2012, 06:41

Published 10 августа 2012, 06:41

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Во Владивостоке здание реконструируют под детский сад

10 августа 2012, 06:41
Оно находится на улице Сахалинской

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В здании на Сахалинской, 37а, реконструируемом под детский сад, строители сделали скатную кровлю и проложили новые инженерные коммуникации: водопровод, отопление и канализацию.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, сейчас ремонтируют фасад здания и проводят перепланировку помещений. Уже до конца этого года здесь откроется большой детский сад, рассчитанный на 160 малышей. Напомним, что в типовом здании детского сада на Сахалинской, 37а долгие годы работало дошкольное учреждение - садик №150. Однако много лет назад его отдали в аренду и долгое время использовали не по назначению. Последние 10 лет его занимала городская поисково-спасательная служба МЧС России, благодаря чему здание сохранилось в более-менее надлежащем виде.

Четыре года назад администрация города по заданию Игоря Пушкарёва начала работу по возврату бывших детских садов. И руководство ВГПСС было предупреждено о необходимости готовиться к переезду. Впрочем, угрозы оказаться на улице у этой важной для города службы, не было: для спасателей подыскали и предоставили необходимые помещения на Корнилова, 15. Сейчас там завершен ремонт и персонал службы переехал. В новом детском саду предстоит полностью восстановить музыкальный и спортивный залы, пищеблок, игровые комнаты, уютные спальни. На стенах должны появиться целые композиции рисунков, которые, кстати, художники делают совместно с детскими психологами. Территорию садика предстоит огородить забором, установить уличные фонари, повесить камеры видеонаблюдения. На прогулочных зонах появятся качели, горки, беседки.

А.С.

Фото с сайта: http://novostey.com/business/news333471.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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